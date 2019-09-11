Война за пять квартир: суд принял решение по иску экс-жены Тимощука

Бывшая жена капитана сборной Украины Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества. Экс-супруга одного из нынешних тренеров "Зенита" таким имуществом считает пять квартир, приобретенных спортсменом с февраля по июль 2016 года, и находящиеся на его счетах в "Газпромбанке" денежные средства.
Как стало известно, суд запретил проводить сделки с вышеуказанными объектами недвижимости, но в аресте счетов отказал. Отметим, что такие требования Надежды Навроцкой связаны с опасением, что экс-футболист сборной Украины может передать это имущество третьим лицам или вывести деньги со счетов.
Отметим, что Анатолий и Надежда расстались три года назад. С тех пор между ними продолжается скандальный раздел имущества. При этом дочки, рожденные в браки, живут вместе с Надеждой в Германии.
Как сообщалось ранее, немецкие власти взялись за Тимощука: открыты два уголовных дела. "Это уже не он против меня, я против него. Это государство Германия, а конкретнее - прокуратура Баварии, против Анатолия Тимощука. Одна статья – за неуплату алиментов. Другое уголовное дело – за мошенничество, – рассказала Навроцкая.
Также мы писали, что на Донбассе погиб сводный брат экс-жены Анатолия Тимощука. Максим Гринчишин был командиром зенитно-ракетного взвода.
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