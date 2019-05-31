Возглавить "Зарю" может лучший тренер украинской Премьер-лиги

Назван основной претендент на пост наставника луганчан, ставший вакантным после увольнения Юрия Вернидуба

Роман Санжар. Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Новым наставником "Зари" может быть назначен Роман Санжар. Воспитанник "Шахтера", возглавляя донецкий "Олимпик", был признан лучшим тренером УПЛ-2017 по версии Всеукраинского объединения футбольных тренеров. Под его руководством дончане заняли четвертое место в чемпионате страны, пробившись в Лигу Европы, где они впоследствии уступили ПАОКу. С октября 40-летний специалист – без работы. Ранее слухи связывали его с "Ворсклой".

Напомним, в пятницу, 31 мая, "Заря" объявила об увольнении Юрия Вернидуба с поста главного тренера. Решение о взаимном расторжении контракта было принято после разговора теперь уже экс-наставника луганчан с президентом клуба Евгением Геллером.

При этом, что интересно, Юрий Вернидуб заинтриговал, заявив: "Есть ли у меня варианты продолжения карьеры? Когда они будут, тогда вы все узнаете. Все напишут, когда придет время. "Динамо"? Если хотите, то перезвоните через пару дней".

В последнем туре УПЛ "Заря" под руководством Юрия Вернидуба уступила "Мариуполю" со счетом 1:3, проиграв приазовцам борьбу за четвертое место.

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