Возглавить "Зарю" может лучший тренер украинской Премьер-лиги
Назван основной претендент на пост наставника луганчан, ставший вакантным после увольнения Юрия Вернидуба
Новым наставником "Зари" может быть назначен Роман Санжар. Воспитанник "Шахтера", возглавляя донецкий "Олимпик", был признан лучшим тренером УПЛ-2017 по версии Всеукраинского объединения футбольных тренеров. Под его руководством дончане заняли четвертое место в чемпионате страны, пробившись в Лигу Европы, где они впоследствии уступили ПАОКу. С октября 40-летний специалист – без работы. Ранее слухи связывали его с "Ворсклой".
Напомним, в пятницу, 31 мая, "Заря" объявила об увольнении Юрия Вернидуба с поста главного тренера. Решение о взаимном расторжении контракта было принято после разговора теперь уже экс-наставника луганчан с президентом клуба Евгением Геллером.
При этом, что интересно, Юрий Вернидуб заинтриговал, заявив: "Есть ли у меня варианты продолжения карьеры? Когда они будут, тогда вы все узнаете. Все напишут, когда придет время. "Динамо"? Если хотите, то перезвоните через пару дней".
В последнем туре УПЛ "Заря" под руководством Юрия Вернидуба уступила "Мариуполю" со счетом 1:3, проиграв приазовцам борьбу за четвертое место.
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