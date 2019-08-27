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Возле "Камп Ноу" появилась статуя в честь легендарного "летучего голландца"

27 августа, 09:50

В клубе почтили память легенде

Статуя Кройффа

Статуя Кройффа / Фото: Twitter

"Барселона" на домашнем стадионе "Камп Ноу" провела открытие статуи бывшему игроку и тренеру клуба Йохану Кройффу. Скульптура высотой 3,5 метра изготовлена из бронзы.

"Статуя является предметом гордости для всей нашей семьи. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто сделал это возможным. Это особенное место для отца, он провел здесь много времени, как игрок и тренер", – сказал сын Кройффа Йорди.

Над созданием статуи трудился голландский скульптор Корри Аммерлаан. Йохан Кройфф выступал за "Барселону" с 1973 по 1978 год, а также тренировал клуб с 1988 по 1996 год. В качестве тренера он четырежды выигрывал с клубом чемпионат Испании, а также впервые в истории привел каталонцев к победе в Кубке чемпионов в 1992 году. Кройфф ушел из жизни 24 марта 2016 года в возрасте 68 лет от рака легких.

Напомним, ранее мы писали, что ученые, наконец, дали ответ, кто сильнее – Месси или Роналду. Специальная формула не только считает голы и результативные передачи, но и оценивает другие действия, такие как удары, дриблинг, подкаты. Согласно выводам экспертов, Месси – круче, чем Криштиану.

Ранее мы писали, что в этом матче за "Барселону" дебютировал гвинейский форвард Ансу Фати – он стал самым молодым игроком клуба с 1941 года, сыгравшим в Ла Лиге. В день матча с "Бетисом" Ати было 16 лет, 9 месяцев и 25 дней. 

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Источник: Сегодня|Спорт

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