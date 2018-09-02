Возле стадиона, принимавшего финал ЧМ-2018, нашли неразорвавшийся снаряд

Сегодня, 13:43

В России на территории "Лужников" обнаружили снаряд времен Второй мировой войны

На &quot;Лужниках&quot; прошел финал чемпионата мира 2018 Франция - Хорватия 4:2. Фото AFP
На "Лужниках" прошел финал чемпионата мира 2018 Франция - Хорватия 4:2. Фото AFP

Сотрудники российских коммунальных служб обнаружили неразорвавшийся снаряд при проведении земляных работ на территории "Олимпийского комплекса "Лужники". Боеприпас, предположительно, относится к периоду Второй мировой войны. Планируется, что боеприпас будет вывезен в безопасное место и уничтожен.

"Предмет, найденный на улице Лужники, похож на снаряд эпохи Второй мировой войны. Сейчас место, где его нашли, оцеплено, проводятся все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности людей", – сообщили в пресс-службе московской полиции.

На стадионе "Лужники" летом 2018 года проходили матчи чемпионата мира по футболу, в том числе матч-открытие и финал мундиаля.

Интересно, что во время матча-открытия чемпионата мира 2018 года один из болельщиков вынужден был смотреть поединок стоя, хотя заплатил за билет 500 долларов. Его кресло на стадионе "Лужники" оказалось сломанным.

А в 2015 году, за год до запланированного завершения реконструкции арены, на стадионе "Лужники" случился пожар. Очевидцы сообщали про густых клубах черного дыма над главной ареной мундиаля-2018.
стадион, снаряд, ЧМ-2018, Лужники

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Источники:

Сегодня|Спорт, СЭ

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