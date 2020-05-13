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Возлюбленная Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взгляд

13 мая, 11:46

Олег Люлька

Джорджина Родригес умеет привлекать к себе внимание

Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес решила в очередной раз взбодрить своих поклонников горячей фотографией из повседневной жизни. Если на днях невеста Роналду сделала акцент на ягодицах, то в этот раз знойная испанка показала фолловерам свой эффектный бюст. Невозможно оторваться! Регулярные занятия Джорджины в тренажерном зале, как видим, приносят результат.

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Ранее мы писали, что невеста Роналду распродает личные вещи футболиста на аукционе. Вырученные средства пойдут на борьбу с коронавирусом в Испании.

Также сообщалось, что горячую тренировку возлюбленной Роналду испортила дочка. Джорджина делала упражнения со спортивной резинкой, а рядом играла дочурка Алана Мартина. Когда малышке стало скучно, она подошла к телефону, на который мама записывала видео, и перевернула его.

Кроме того, ранее Роналду показал, что нужно делать, чтобы заиметь такие же "кубики" на животе, как у него. Криштиану продемонстрировал поклонникам свои любимые упражнения в тренировочном зале и пообещал: "У вас будет такой же пресс".

Смотрите, как семья поздравляла Роналду с 35-летием

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Instagram Криштиану Роналду WAGs Джорджина Родригес

Источник: Сегодня|Спорт

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