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Возможен летальный исход: голландский футболист пропустит минимум полгода из-за серьезной болезни

Сегодня, 11:17

Нападающий "Базеля" получил сотрясение в матче Лиги чемпионов, которое вызвало осложнения

Рикки ван Волфсвинкел. Фото: ФК "Базель"

Рикки ван Волфсвинкел. Фото: ФК "Базель"

Нападающий "Базеля" Рикки ван Волфсвинкел получил сотрясение мозга на последних минутах первого матча квалификации Лиги чемпионов против ЛАСКа (1:2). После этого игрок прошел обследование, которое показало требующую вмешательства аневризму в голове, сообщает BBC.

Игрок будет прооперирован в Базеле в ближайшие дни. Для восстановления ему понадобится от полугода до года. Отмечается, что при несвоевременном диагнозе этой болезни возможен летальный исход.

Ван Волфсвинкел выступает за "Базель" с 2017 года. В нынешнем сезоне 30-летний форвард сыграл в шести матчах за клуб во всех турнирах и забил один гол.

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Отметим, что победитель пары "Базель" – ЛАСК становился соперником лучшей команды в противостоянии киевского "Динамо" и бельгийского "Брюгге", но, к сожалению, украинский клуб по сумме двух матчей уступил и продолжит евросезон в Лиге Европы.

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Фото: facebook.com/yuriy.vitrenko

Как мы сообщали, такого у "Динамо" еще не было: Хацкевич стал автором позорного антирекорда. Впервые в своей истории киевский клуб пропускает сразу три Лиги чемпионов кряду.

Руководство "Динамо" отреагировало молниеносно: Александр Хацкевич на следующий день был отправлен в отставку, а его место занял Алексей Михайличенко, занимавший ранее пост спортивного директора.

В этом сезоне "Динамо" уже с трофеем: в матче за Суперкубок Украины киевляне обыграли "Шахтер"

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футболист Лига чемпионов Базель

Источник: СЭ

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