Возможный состав "Шахтера" на игру с "Айнтрахтом" от эксперта Сергея Морозова

Паулу Фонсека на сборах экспериментирует с составом

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Возможный состав "Шахтера" на игру с "Айнтрахтом" от эксперта Сергея Морозова Кинзерский Эдуард //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/940/bc4/5c5940bc4aec7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/940/bc4/5c5940bc4aec7.jpg 2019-02-05T09:55:00+02:00 Футбол Паулу Фонсека на сборах экспериментирует с составом

Вчера "Шахтер" одержал свою самую крупную пока победу в нынешнем году, разгромив в контрольном матче болгарский "Ботев" – 6:1. Андрей Тотовицкий и Ларри Кайоде записали на свой счет по дублю и ассисту. Еще по голу добавили Майкон и Бутко. Отметим, что состав "горняков" в этом матче был далек от оптимального: Пятов, Исмаили, Тайсон, Коваленко, Мораес вообще не играли, Степаненко вышел на последние 15 минут. Начинали матч дончане в таком составе: Трубин – Бутко, Бондарь, Чоботенко, Матвиенко – Малышев, Майкон – Марлос, Тотовицкий, Соломон – Кайоде. К финальному свистку он был таким: Кудрик – Бутко, Бондарь, Чоботенко, Матвиенко – Степаненко, Майкон – Сикан, Тотовицкий, Фернандо – Кайоде. Главными кадровыми фишками матча стало появление сразу трех игроков молодежной команды в старте "оранжево-черных" (вратарь Трубин и пара центрбеков Бондарь – Чоботенко), и возвращение в состав после осенней травмы Фернандо, сразу организовавшего одну из голевых атак "оранжево-черных".

Однако на первую официальную игру сезона – с "Айнтрахтом" 14 февраля – Паулу Фонсека наверняка не выставит ни юниоров, ни едва восстановившегося игрока. "Пока что основной состав "Шахтера" на первую игру с немцами я вижу таким: Пятов – Бутко, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Малышев – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораес, – поделился с "Сегодня" футбольный эксперт Сергей Морозов. – Конечно, по тем спаррингам, что мы видели, сложно определить функциональное состояние игроков. Например, не совсем понятно в каких кондициях находится Малышев. Однако именно пара Степаненко – Малышев, на мой взгляд, способна выполнить наибольший объем черновой работы в опорной зоне и затормозить атаки соперника еще в центре поля. Все-таки Малышев в отборе посильнее и Патрика, и Майкона. Это же касается и Матвиенко, и Коваленко, и Бутко. Это все обязательные игроки с точки зрения объемной работы, которые смогут сыграть максимально интенсивно даже на фоне усталости. Потому что сегодня, как бы "Шахтер" ни тренировался, функционально он не дотянет до уровня Франкфурта, ведь в Германии чемпионат в разгаре".

"На сборах на месте правого защитника наигрывают Болбата. Тренерский штаб имеет право на подобные эксперименты, но, по моему мнению, Бутко все же более обязательный игрок в обороне, – продолжает Сергей Морозов. – Также я не думаю, что Фонсека решится сразу поставить вингера Соломона в старте. Да, в контрольных матчах новичок выглядит неплохо, но как будет в официальных играх? Хотя первые впечатления о нем самые позитивные: парень взрывной, динамичный, с хорошим скоростным дриблингом, с ударом, читает игру, хорошо видит поле. Он мне чем-то напоминает молодого Шакири. Но насколько он уже сыгрался с партнерами, сложно судить".

Напомним, что перед этим в товарищеском матче "Шахтер" проиграл сербскому "Партизану" – 0:2. Следующим соперником "горняков" на сборах будет австрийский "Ваккер". Поединок состоится 7 февраля, начало в 10:00 по киевскому времени.

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АВТОР: Кинзерский Эдуард Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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