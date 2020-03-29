"Возобновить матчи 3 мая нереально": министр спорта назвал главную ошибку итальянских клубов

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора признал, что возобновить чемпионат Италии в начале мая – нереально. Он считает, что остановить Серию А нужно было раньше, тогда бы можно было уменьшить количество жертв от коронавируса.

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"Возобновить матчи 3 мая нереально. Клубы Серии А совершили ошибку, продолжив играть, когда пришло время остановиться. Они должны понимать, что уже не будет так, как раньше.

Завтра предложу отменить все спортивные мероприятия до конца апреля. Запрет коснется тренировок, в которые мы до этого не вторгались, потому что думали, что сохранится возможность продолжить чемпионат. Спорт – это не только футбол, а футбол – не только Серия А.

Ожидаю, что запросы команд Серии А будут направлены на перемены. Большие клубы живут в пузыре, не по средствам, начиная с миллионных зарплат их игроков. Им придется понять, что после кризиса ничто не может быть таким, как раньше", – цитирует Спадафору championat.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.