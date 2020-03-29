Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,14
30,86
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Возобновить матчи 3 мая нереально": министр спорта назвал главную ошибку итальянских клубов

29 марта, 16:50

Александр Трикиша

Винченцо Спадафора считает, что большие клубы живут не по средствам

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора признал, что возобновить чемпионат Италии в начале мая – нереально. Он считает, что остановить Серию А нужно было раньше, тогда бы можно было уменьшить количество жертв от коронавируса.

Читайте также: "Это чума. В этом году играть больше нельзя": в Италии призвали забыть о футболе

"Возобновить матчи 3 мая нереально. Клубы Серии А совершили ошибку, продолжив играть, когда пришло время остановиться. Они должны понимать, что уже не будет так, как раньше.

Завтра предложу отменить все спортивные мероприятия до конца апреля. Запрет коснется тренировок, в которые мы до этого не вторгались, потому что думали, что сохранится возможность продолжить чемпионат. Спорт – это не только футбол, а футбол – не только Серия А.

Ожидаю, что запросы команд Серии А будут направлены на перемены. Большие клубы живут в пузыре, не по средствам, начиная с миллионных зарплат их игроков. Им придется понять, что после кризиса ничто не может быть таким, как раньше", – цитирует Спадафору championat.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Ранее мы писали, что Роналду и его партнерам по "Ювентусу" срезали зарплату на 90 млн евро из-за коронавируса – официально. Криштиану и его одноклубники согласились пойти навстречу клубу в условиях пандемии – все подробности.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол чемпионат Италии коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцам
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцамФутбол
"Планета принадлежит не только людям": тренер "Шахтера" показал, как живет в условиях коронавирусаФутбол
"Очень тяжелое положение": Шевченко рассказал о состоянии своих друзей, заразившихся коронавирусомФутбол
"Все знают, что произошло в Италии. Но в Беларуси всем все равно": экс-игрок "Барсы" – о коронавирусеФутбол
Коронавирус не помог:
Коронавирус не помог: "МанСити" не избежит отстранения от Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...