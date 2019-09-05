Возобновляется отбор Евро-2020: расписание всех матчей четверга

После летных каникул сборные снова берутся за дело. В центральном матче дня играют Румыния и Испания

Талисман Евро-2020 Скиллзи / Фото: Getty Images

В четверг, 5 августа, после летних канинул возобновляется отборочный турнир Евро-2020, который пока что очень успешно складывается для сборной Украины. Напомним, наша команда уверенно лидирует в группе В и сделает еще один шаг к финальной части чемпионата Европы, если в субботу, 7 сентября, обыграет на выезде Литву. Напомним, матч Литва – Украина будет судить боснийский рефери.

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Что касается четверговых матчей отбора Евро-2020, то самыми интересными ожидаются поединки Армения – Италия, Ирландия – Швейцария и Румыния – Испания. Напомним, в финальную часть чемпионата Европы выходят по две лучшие команды из каждой группы.

Отбор Евро-2020. Четверг, 5 сентября

ГРУППА J

19:00 Армения – Италия

ТВ: "Футбол 2", oll.tv

21:45 Финляндия – Греция

ТВ: oll.tv

21:45 Босния – Лихтенштейн

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N Команды И В Н П М О 1 ИТАЛИЯ 4 4 0 0 13-1 12 2 ФИНЛЯНДИЯ 4 3 0 1 6-2 9 3 АРМЕНИЯ 4 2 0 2 7-6 6 4 ГРЕЦИЯ 4 1 1 2 6-8 4 5 БОСНИЯ 4 1 1 2 5-7 4 6 ЛИХТЕНШТЕЙН 4 0 0 4 0-13 0

ГРУППА D

21:45 Ирландия – Швейцария

ТВ: "Футбол 1", oll.tv

21:45 Гибралтар – Дания

N Команды В тренде Комфортная температура и дожди с грозами: где ждать непогоды И В Н П М О 1 ИРЛАНДИЯ 4 3 1 0 5-1 10 2 ДАНИЯ 3 1 2 0 9-5 5 3 ШВЕЙЦАРИЯ 2 1 1 0 5-3 4 4 ГРУЗИЯ 4 1 0 3 4-8 3 5 ГИБРАЛТАР 3 0 0 3 0-6 0

ГРУППА F

21:45 Румыния – Испания

ТВ: Футбол 2", oll.tv

21:45 Норвегия – Мальта

21:45 Фареры – Швеция

N Команды И В Н П М О 1 ИСПАНИЯ 4 4 0 0 11-2 12 2 ШВЕЦИЯ 4 2 1 1 8-7 7 3 РУМЫНИЯ 4 2 1 1 11-5 7 4 НОРВЕГИЯ 4 1 2 1 8-7 5 5 МАЛЬТА 4 1 0 3 2-10 3 6 ФАРЕРЫ 4 0 0 4 3-12 0

ГРУППА G

21:45 Израиль – Македония

ТВ: oll.tv

N Команды И В Н П М О 1 ПОЛЬША 4 4 0 0 8-0 12 2 ИЗРАИЛЬ 4 2 1 1 8-7 7 3 АВСТРИЯ 4 2 0 2 7-6 6 4 СЛОВЕНИЯ 4 1 2 1 7-3 5 5 МАКЕДОНИЯ 4 1 1 2 5-7 4 6 ЛАТВИЯ 4 0 0 4 1-13 0

Как мы писали ранее, УЕФА наказал Украину за самую крупную победу при Шевченко. В матче с Сербией во Львове болельщики украинской сборной зажигали файеры, бросали предметы в направлении поля и блокировали лестницы. За это Украинской ассоциации футбола выписали штраф на 15 250 евро.

Смотрите, как сборная Украины громила Сербию во Львове

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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