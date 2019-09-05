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Возобновляется отбор Евро-2020: расписание всех матчей четверга

5 сентября, 10:00

После летных каникул сборные снова берутся за дело. В центральном матче дня играют Румыния и Испания

Талисман Евро-2020 Скиллзи

Талисман Евро-2020 Скиллзи / Фото: Getty Images

В четверг, 5 августа, после летних канинул возобновляется отборочный турнир Евро-2020, который пока что очень успешно складывается для сборной Украины. Напомним, наша команда уверенно лидирует в группе В и сделает еще один шаг к финальной части чемпионата Европы, если в субботу, 7 сентября, обыграет на выезде Литву. Напомним, матч Литва – Украина будет судить боснийский рефери.

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Что касается четверговых матчей отбора Евро-2020, то самыми интересными ожидаются поединки Армения – Италия, Ирландия – Швейцария и Румыния – Испания. Напомним, в финальную часть чемпионата Европы выходят по две лучшие команды из каждой группы.

Отбор Евро-2020. Четверг, 5 сентября

ГРУППА J
19:00 Армения – Италия
ТВ: "Футбол 2", oll.tv
21:45 Финляндия – Греция
ТВ: oll.tv
21:45 Босния – Лихтенштейн

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N

 Команды

ИВНПМО
1ИТАЛИЯ440013-112
2ФИНЛЯНДИЯ43016-29
3АРМЕНИЯ42027-66
4ГРЕЦИЯ41126-84
5БОСНИЯ41125-74
6ЛИХТЕНШТЕЙН40040-130

ГРУППА D
21:45 Ирландия – Швейцария
ТВ: "Футбол 1", oll.tv
21:45 Гибралтар – Дания

N

 Команды

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ИВНПМО
1ИРЛАНДИЯ43105-110
2ДАНИЯ31209-55
3ШВЕЙЦАРИЯ21105-34
4ГРУЗИЯ41034-83
5ГИБРАЛТАР30030-60

ГРУППА F
21:45 Румыния – Испания
ТВ: Футбол 2", oll.tv
21:45 Норвегия – Мальта
21:45 Фареры – Швеция

N

 Команды

ИВНПМО
1ИСПАНИЯ440011-212
2ШВЕЦИЯ42118-77
3РУМЫНИЯ421111-57
4НОРВЕГИЯ41218-75
5МАЛЬТА41032-103
6ФАРЕРЫ40043-120

ГРУППА G
21:45 Израиль – Македония
ТВ: oll.tv

N

 Команды

ИВНПМО
1ПОЛЬША44008-012
2ИЗРАИЛЬ42118-77
3АВСТРИЯ42027-66
4СЛОВЕНИЯ41217-35
5МАКЕДОНИЯ41125-74
6ЛАТВИЯ40041-130

Как мы писали ранее, УЕФА наказал Украину за самую крупную победу при Шевченко. В матче с Сербией во Львове болельщики украинской сборной зажигали файеры, бросали предметы в направлении поля и блокировали лестницы. За это Украинской ассоциации футбола выписали штраф на 15 250 евро.

Смотрите, как сборная Украины громила Сербию во Львове

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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сборная Испании сборная Румынии Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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