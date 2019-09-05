Возобновляется отбор Евро-2020: расписание всех матчей четверга

В четверг, 5 августа, после летних канинул возобновляется отборочный турнир Евро-2020, который пока что очень успешно складывается для сборной Украины. Напомним, наша команда уверенно лидирует в группе В и сделает еще один шаг к финальной части чемпионата Европы, если в субботу, 7 сентября, обыграет на выезде Литву. Напомним, матч Литва – Украина будет судить боснийский рефери.
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Что касается четверговых матчей отбора Евро-2020, то самыми интересными ожидаются поединки Армения – Италия, Ирландия – Швейцария и Румыния – Испания. Напомним, в финальную часть чемпионата Европы выходят по две лучшие команды из каждой группы.
Отбор Евро-2020. Четверг, 5 сентября
ГРУППА J
19:00 Армения – Италия
ТВ: "Футбол 2", oll.tv
21:45 Финляндия – Греция
ТВ: oll.tv
21:45 Босния – Лихтенштейн
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИТАЛИЯ
|4
|4
|0
|0
|13-1
|12
|2
|ФИНЛЯНДИЯ
|4
|3
|0
|1
|6-2
|9
|3
|АРМЕНИЯ
|4
|2
|0
|2
|7-6
|6
|4
|ГРЕЦИЯ
|4
|1
|1
|2
|6-8
|4
|5
|БОСНИЯ
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|6
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|4
|0
|0
|4
|0-13
|0
ГРУППА D
21:45 Ирландия – Швейцария
ТВ: "Футбол 1", oll.tv
21:45 Гибралтар – Дания
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИРЛАНДИЯ
|4
|3
|1
|0
|5-1
|10
|2
|ДАНИЯ
|3
|1
|2
|0
|9-5
|5
|3
|ШВЕЙЦАРИЯ
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|4
|ГРУЗИЯ
|4
|1
|0
|3
|4-8
|3
|5
|ГИБРАЛТАР
|3
|0
|0
|3
|0-6
|0
ГРУППА F
21:45 Румыния – Испания
ТВ: Футбол 2", oll.tv
21:45 Норвегия – Мальта
21:45 Фареры – Швеция
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИСПАНИЯ
|4
|4
|0
|0
|11-2
|12
|2
|ШВЕЦИЯ
|4
|2
|1
|1
|8-7
|7
|3
|РУМЫНИЯ
|4
|2
|1
|1
|11-5
|7
|4
|НОРВЕГИЯ
|4
|1
|2
|1
|8-7
|5
|5
|МАЛЬТА
|4
|1
|0
|3
|2-10
|3
|6
|ФАРЕРЫ
|4
|0
|0
|4
|3-12
|0
ГРУППА G
21:45 Израиль – Македония
ТВ: oll.tv
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПОЛЬША
|4
|4
|0
|0
|8-0
|12
|2
|ИЗРАИЛЬ
|4
|2
|1
|1
|8-7
|7
|3
|АВСТРИЯ
|4
|2
|0
|2
|7-6
|6
|4
|СЛОВЕНИЯ
|4
|1
|2
|1
|7-3
|5
|5
|МАКЕДОНИЯ
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|6
|ЛАТВИЯ
|4
|0
|0
|4
|1-13
|0
Как мы писали ранее, УЕФА наказал Украину за самую крупную победу при Шевченко. В матче с Сербией во Львове болельщики украинской сборной зажигали файеры, бросали предметы в направлении поля и блокировали лестницы. За это Украинской ассоциации футбола выписали штраф на 15 250 евро.
Смотрите, как сборная Украины громила Сербию во Львове
Все подробности в спецтеме Сборная Украины
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