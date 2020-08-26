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Возрожденный "Кривбасс" выиграл первый матч в Кубке Украины

26 августа, 22:09

Александр Трикиша Александр Трикиша

Владимир Зеленский сделал первый удар в матче

"Кривбасс" из Кривого Рога провел первый матч после возрождения. Сегодня криворожане с победы стартовали в новом розыгрыше Кубка Украины. В матче первого предварительного этапа "Кривбасс" обыграл "Черкащину" из Черкасс со счетом 4:2. Остальные матчи этой стадии пройдут 28-30 августа, сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола.

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"Кривбасс" – "Черкащина" – 4:2
Голы: Берко (13), Пятов (24, 71), Коцюмака (54) – ? (62), Захаревич (85)

Первый удар в этом матче сделал президент Украины Владимир Зеленский. Напомним, в июне Зеленский поручил Юзику восстановить футбольный клуб в Кривом Роге.

Отметим, что из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19 и по просьбе клубов во время жеребьевки, по решению Дирекции по проведению Кубка Украины-2020/2021, использовали географический принцип посева.

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"Кривбасс" был основан в 1927 году. В 1999 и 2000 годах криворожский клуб становился бронзовым призером чемпионата Украины и играл в Кубке УЕФА. Также в сезоне 1999/2000 годов "Кривбасс" доходил до финала Кубка Украины. В 2013 году клуб снялся с чемпионата Украины и прекратил свое существование, а спустя два года заявился на первенство Днепропетровский области.

Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли в матче за Суперкубок Украины:

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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футбол Кубок Украины Кривбасс Кривой Рог

Источник: Сегодня|Спорт

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