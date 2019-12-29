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Возвращение блудного сына: президент "Реала" готовит сумасшедший камбэк Роналду

29 декабря, 10:35

Португальский игрок может вновь вернуться в мадридский клуб

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

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Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду может вернуться в "Реал Мадрид" в период зимнего трансферного окна 2020 года.

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Уточняется, что президент мадридского клуба Флорентино Перес лично встречался с португальским футболистом и уговорил того вернуться. По информации издания, это может произойти в грядущем январе во время зимнего трансферного окна.

Криштиану Роналду играл за "Реал Мадрид" с 2009 года. В июле 2018 года он перешел из "Реала" в "Ювентус", его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Португальский форвард является победителем Лиги наций УЕФА сезона-2018/19, пятикратным победителем Лиги чемпионов и пятикратным обладателем "Золотого мяча".

Напомним, на прошлой неделе Криштиану забил в стиле Майкла Джордана – Роналду сумел поразить ворота "Сампдории" ударом головой, выпрыгнув вверх на 71 см. Во время удара по мячу голова португальца находилась на высоте 256 см над землей.

Кстати, Роналду хочет пойти по стопам Бэкхема и блистать не только на футбольном поле. Португальский игрок "Ювентуса" планирует сниматься в кино.

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чемпионат Испании чемпионат Италии Реал Мадрид Криштиану Роналду Ювентус Турин

Источник: Сегодня|Спорт

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