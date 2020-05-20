Возвращение чемпионата Англии – на грани срыва: первый клуб отказался тренироваться из-за коронавируса

Вчера самый сильный национальный чемпионат планеты, казалось, сделал первый шаг к возобновлению сезона. Ведь со вторника командам Премьер-лиги разрешили тренировки после карантина, но в малых группах. Однако тестирование, которое провели во всех 20 клубах, выявило проблемы.

Как мы писали, что в трех английских клубах обнаружили шесть зараженных коронавирусом. Сначала не называлось, в каких именно командах и кто подхватил инфекцию. Однако поздно вечером информация просочилась-таки в прессу. Одним из клубов, где тесты дали положительный результат, оказался "Уотфорд", занимающий 17-е место в турнире.

Стало известно, что заразился один из игроков команды и два сотрудника клуба, сообщает издание The Athletic. Теперь футболисты отказываются тренироваться до тех пор, пока пандемия окончательно не исчезнет! Причина банальна: парни опасаются за свое здоровье.

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