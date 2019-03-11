Возвращение года: Зинедин Зидан снова возглавил "Реал"

Французский специалист подписал контракт с "Королевским клубом" до лета 2022 года

Зинедин Зидан. Фото: AFP

Возвращение года: Зинедин Зидан снова возглавил "Реал" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/6a6/2bb/5c86a62bbd419.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/6a6/2bb/5c86a62bbd419.jpg 2019-03-11T20:18:33+02:00 Футбол Французский специалист подписал контракт с "Королевским клубом" до лета 2022 года

Новым главным тренером мадридского "Реала" вновь стал Зинедин Зидан. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Французский специалист подписал контракт с "Королевским клубом" до лета 2022 года. На этом посту он сменил Сантьяго Солари, который покинул свой пост сегодня.

Интересно, что сегодня ранее в СМИ появилась информация, что Зинедин Зидан отказался возвращаться в "Реал" и рассматривает предложение от "Ювентуса".

46-летний Зидан ранее тренировал "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством испанский клуб три раза становился победителем Лиги чемпионов, по одному раза выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны. Кроме того, "Реал" во главе с Зиданом по два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В бытность футболистом Зидан играл за "Реал" с 2001 по 2006 год. В составе мадридцев он выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании (дважды), Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и межконтинентальный кубок.

Напомним, это худший сезон "Реала" за 70 лет: клуб повторил два личных антирекорда. Мадридский клуб вылетел из Лиги чемпионов и практически потерял шансы на золотые медали чемпионата страны.

При этом в то время как "Аякс" уничтожал "Реал", капитан мадридской команды снимался в кино. Серхио Рамос пропускал игру из-за намеренного перебора желтых карточек.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Возвращение года: Зинедин Зидан снова возглавил "Реал"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Championat.ru Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.