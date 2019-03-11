Возвращение года: Зинедин Зидан снова возглавил "Реал"
Французский специалист подписал контракт с "Королевским клубом" до лета 2022 года
Новым главным тренером мадридского "Реала" вновь стал Зинедин Зидан. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Французский специалист подписал контракт с "Королевским клубом" до лета 2022 года. На этом посту он сменил Сантьяго Солари, который покинул свой пост сегодня.
Интересно, что сегодня ранее в СМИ появилась информация, что Зинедин Зидан отказался возвращаться в "Реал" и рассматривает предложение от "Ювентуса".
46-летний Зидан ранее тренировал "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством испанский клуб три раза становился победителем Лиги чемпионов, по одному раза выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны. Кроме того, "Реал" во главе с Зиданом по два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В бытность футболистом Зидан играл за "Реал" с 2001 по 2006 год. В составе мадридцев он выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании (дважды), Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и межконтинентальный кубок.
Напомним, это худший сезон "Реала" за 70 лет: клуб повторил два личных антирекорда. Мадридский клуб вылетел из Лиги чемпионов и практически потерял шансы на золотые медали чемпионата страны.
При этом в то время как "Аякс" уничтожал "Реал", капитан мадридской команды снимался в кино. Серхио Рамос пропускал игру из-за намеренного перебора желтых карточек.
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