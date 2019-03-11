Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,39
29,74
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Возвращение года: Зинедин Зидан снова возглавил "Реал"

Сегодня, 20:18

Французский специалист подписал контракт с "Королевским клубом" до лета 2022 года

Зинедин Зидан
Зинедин Зидан. Фото: AFP
Возвращение года: Зинедин Зидан снова возглавил "Реал" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/6a6/2bb/5c86a62bbd419.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/6a6/2bb/5c86a62bbd419.jpg Футбол Французский специалист подписал контракт с "Королевским клубом" до лета 2022 года

Новым главным тренером мадридского "Реала" вновь стал Зинедин Зидан. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Французский специалист подписал контракт с "Королевским клубом" до лета 2022 года. На этом посту он сменил Сантьяго Солари, который покинул свой пост сегодня.

Интересно, что сегодня ранее в СМИ появилась информация, что Зинедин Зидан отказался возвращаться в "Реал" и рассматривает предложение от "Ювентуса".

46-летний Зидан ранее тренировал "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством испанский клуб три раза становился победителем Лиги чемпионов, по одному раза выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны. Кроме того, "Реал" во главе с Зиданом по два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В бытность футболистом Зидан играл за "Реал" с 2001 по 2006 год. В составе мадридцев он выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании (дважды), Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и межконтинентальный кубок.

Напомним, это худший сезон "Реала" за 70 лет: клуб повторил два личных антирекорда. Мадридский клуб вылетел из Лиги чемпионов и практически потерял шансы на золотые медали чемпионата страны.

При этом в то время как "Аякс" уничтожал "Реал", капитан мадридской команды снимался в кино. Серхио Рамос пропускал игру из-за намеренного перебора желтых карточек.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Сантьяго Солари

Вы сейчас просматриваете новость " Возвращение года: Зинедин Зидан снова возглавил "Реал"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зидан отказался возвращаться в "Реал" и рассматривает предложение от "Ювентуса"

Сегодня, 19:32

Испанский гранд недоволен нынешним рулевым команды Сантьяго Солари

Лидеры "Реала" грозятся покинуть команду, если ее возглавит Жозе Моуринью

Сегодня, 18:17

Звезды испанского гранда не хотят снова работать под руководством португальского тренера

Курьез из Испании: арбитр обратился за помощью к VAR, а там никого не оказалось

Сегодня, 12:26

Помощники рефери сидят в специальной комнате, но в этот раз в ней никого не оказалось

"Реал" разрывают конфликты: лидеры ссорятся на тренировках, а руководство готовит наказание Иско

Сегодня, 10:33

Неудачное выступление в текущем сезоне влияет на микроклимат внутри команды

"Барселона" и "Реал" размялись на аутсайдерах и другие матчи 27-го тура чемпионата Испании

Сегодня, 00:14

Расписание, результаты и турнирная таблица чемпионата Испании

"Он всегда уходит последним": как Лунина расхваливают в клубе после отбитого пенальти

Вчера, 12:00

Капитан "Леганеса" рассказал, что никто в команде не тренируется так фанатично, как украинский вратарь

Харатьяна перестали узнавать поклонники

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

"Одно предсказание сбылось": Моисеев назвал дату своей смерти

Наталья Могилевская показала редкий семейный снимок

Разговор в поезде «Мариуполь – Киев»

Российскую звезду со скандалом не пустили в самолет: за что?

Подопечного Лаврова нашли мертвым в туалете

Разведенная Ани Лорак заговорила о любви (фото)

Гриценко лидирует в президентском рейтинге в случае его поддержки

В ВМСУ рассказали, когда получат сверхмалые подводные лодки
Загрузка...

"Шахтер" и "Динамо" громят соперников: результаты всех матчей 21 тура чемпионата Украины

Вчера, 20:40

"Шахтер" в Харькове уничтожил "Карпаты" и сделал подарок Фонсеке, а киевляне после 0:3 в Англии победили "Арсенал" 4:0

"Он всегда уходит последним": как Лунина расхваливают в клубе после отбитого пенальти

Вчера, 12:00

Капитан "Леганеса" рассказал, что никто в команде не тренируется так фанатично, как украинский вратарь

Зинченко привез гол, но судья помог ему уйти в отрыв от "Ливерпуля": обзор матча "МанСити" – "Уотфорд"

Вчера, 09:26

Команда украинца обыграла соперника при помощи мяча, забитого из офсайда. А сам Зинченко допустил ляп в обороне

На Роллс-Ройс – в "Динамо": болельщики требуют возвращения в Киев знаменитого нигерийца

9 марта, 11:02

Браун Идейе хочет вернуться в динамовскую команду. Фанаты "бело-синих" – "за": "11-й номер как раз свободен"

Гвардиола променяет Зинченко на Роналду: тренер летом уйдет из "Манчестер Сити" в "Ювентус" – СМИ

9 марта, 10:10

Источники итальянских СМИ сообщают, что тренер "Манчестер Сити" согласился перейти в "Ювентус"

Невеста Розенко показала, как проводит время с депутатом

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

В России забили тревогу из-за Крымского моста