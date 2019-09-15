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Возвращение Месси: лидер "Барселоны" приступил к тренировкам

15 сентября, 14:33

Футболист начал заниматься в общей группе, но старт в Лиге чемпионом может пропустить

Месси еще не восстановился после травмы

Месси еще не восстановился после травмы / Фото: AFP

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси возобновил тренировки в общей группе. Несмотря на это, маловероятно, что аргентинец примет участие в выездном матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией", который состоится 17 сентября.

Из-за травмы Месси не провел в нынешнем сезоне ни одной официальной встречи. 32-летний футболист в течение долгого времени тренировался индивидуально.

В минувшем сезоне Лионель на клубном уровне забил 51 мяч и отдал 22 результативные передачи в 50 матчах во всех турнирах.

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Напомним, 14 сентября, "Барселона" на "Камп Ноу" разгромила "Валенсию" со счетом – 5:2. В составе сине-гранатовых дубль оформил нападающий Луис Суарес.

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Ранее мы писали, что Лионель Месси может покинуть каталонский клуб в конце каждого из сезонов. Соответствующее право для футболиста прописано в его контракте с "сине-гранатовыми". Если аргентинец решит воспользоваться данной возможностью, он должен оповестить клуб об этом до 30 июня. Такие же пункты ранее были прописаны в контрактах других легенд "Барсы" – Карлеса Пуйоля, Хави и Андреса Иньесты.

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Лига чемпионов Барселона Лионель Месси

Источник: Championat.ru

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