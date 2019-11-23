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Возвращение Неймара: расписание и результаты 14-го тура чемпионата Франции

23 ноября, 00:07

Все о поединках 14-го тура чемпионата Франции - расписание трансляций, оперативные результаты и турнирная таблица

Неймар готов вернуться на поле

Неймар готов вернуться на поле / Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Франции по футболу пройдут поединки 14-го тура Лиги 1. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что у шейхов из "ПСЖ" закончились деньги: у клуба нет средств на новый контракт футболисту.

Пятница, 22 ноября

21:45 "ПСЖ" – "Лилль"2:0
Букмекеры: 1.28 – 5.75 – 10.50

Суббота, 23 ноября

18:30 "Лион" – "Ницца"
Букмекеры: 1.42 – 4.60 – 7.50

21:00 "Амьен" – "Страсбур"
Букмекеры: 2.50 – 2.95 – 3.20

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21:00 "Анже" – "Ним"
Букмекеры: 1.70 – 3.70 – 5.25

21:00 "Брест" – "Нант"
Букмекеры: 2.90 – 3.10 – 2.60

21:00 "Дижон" – "Ренн"
Букмекеры: 2.90 – 3.30 – 2.35

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21:00 "Мец" – "Реймс"
Букмекеры: 2.80 – 2.85 – 2.90

Воскресенье, 24 ноября

16:00 "Бордо" – "Монако"
Букмекеры: 3.30 – 3.50 – 2.15

18:00 "Сент-Этьен" – "Монпелье"
Букмекеры: 2.30 – 3.20 – 3.30

22:00 "Тулуза" – "Марсель"
Букмекеры: 3.30 – 3.40 – 2.20

Турнирная таблица:

М КлубИВНПМячиОчки
1 ПСЖ14110330-833
2 МАРСЕЛЬ1364316-1722
3 АНЖЕ1363417-1621
4 СЕНТ-ЭТЬЕН1363415-1721
5 МОНПЕЛЬЕ1354414-1019
6 БОРДО1354418-1519
7 ЛИЛЛЬ1454518-1519
8 РЕЙМС135449-619
9 НАНТ1361611-1219
10 РЕНН1253416-1318
11 МОНАКО1353520-2218
12 БРЕСТ1345414-1617
13 НИЦЦА1352616-1917
14 ЛИОН1344520-1316
15 АМЬЕН1344517-2016
16 СТРАСБУР1343611-1415
17 МЕЦ1334611-1813
18 ДИЖОН133377-1412
19 ТУЛУЗА1333715-2512
20 НИМ1225511-1611

Смотрите, как сборная Франции обыгрывала соперников в отборе на Евро-2020:

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расписание результаты чемпионат Франции таблица

Источник: Сегодня|Спорт

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