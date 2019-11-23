Возвращение Неймара: расписание и результаты 14-го тура чемпионата Франции

Все о поединках 14-го тура чемпионата Франции - расписание трансляций, оперативные результаты и турнирная таблица

Неймар готов вернуться на поле / Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Франции по футболу пройдут поединки 14-го тура Лиги 1. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что у шейхов из "ПСЖ" закончились деньги: у клуба нет средств на новый контракт футболисту.

Пятница, 22 ноября

21:45 "ПСЖ" – "Лилль" – 2:0

Букмекеры: 1.28 – 5.75 – 10.50

Суббота, 23 ноября

18:30 "Лион" – "Ницца"

Букмекеры: 1.42 – 4.60 – 7.50

21:00 "Амьен" – "Страсбур"

Букмекеры: 2.50 – 2.95 – 3.20

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21:00 "Анже" – "Ним"

Букмекеры: 1.70 – 3.70 – 5.25

21:00 "Брест" – "Нант"

Букмекеры: 2.90 – 3.10 – 2.60

21:00 "Дижон" – "Ренн"

Букмекеры: 2.90 – 3.30 – 2.35

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21:00 "Мец" – "Реймс"

Букмекеры: 2.80 – 2.85 – 2.90

Воскресенье, 24 ноября

16:00 "Бордо" – "Монако"

Букмекеры: 3.30 – 3.50 – 2.15

18:00 "Сент-Этьен" – "Монпелье"

Букмекеры: 2.30 – 3.20 – 3.30

22:00 "Тулуза" – "Марсель"

Букмекеры: 3.30 – 3.40 – 2.20

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ПСЖ 14 11 0 3 30-8 33 2 МАРСЕЛЬ 13 6 4 3 16-17 22 3 АНЖЕ 13 6 3 4 17-16 21 4 СЕНТ-ЭТЬЕН 13 6 3 4 15-17 21 5 МОНПЕЛЬЕ 13 5 4 4 14-10 19 6 БОРДО 13 5 4 4 18-15 19 7 ЛИЛЛЬ 14 5 4 5 18-15 19 8 РЕЙМС 13 5 4 4 9-6 19 9 НАНТ 13 6 1 6 11-12 19 10 РЕНН 12 5 3 4 16-13 18 11 МОНАКО 13 5 3 5 20-22 18 12 БРЕСТ 13 4 5 4 14-16 17 13 НИЦЦА 13 5 2 6 16-19 17 14 ЛИОН 13 4 4 5 20-13 16 15 АМЬЕН 13 4 4 5 17-20 16 16 СТРАСБУР 13 4 3 6 11-14 15 17 МЕЦ 13 3 4 6 11-18 13 18 ДИЖОН 13 3 3 7 7-14 12 19 ТУЛУЗА 13 3 3 7 15-25 12 20 НИМ 12 2 5 5 11-16 11

Смотрите, как сборная Франции обыгрывала соперников в отборе на Евро-2020:

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