Возвращение Неймара: расписание и результаты 14-го тура чемпионата Франции

В этот уикенд в чемпионате Франции по футболу пройдут поединки 14-го тура Лиги 1. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что у шейхов из "ПСЖ" закончились деньги: у клуба нет средств на новый контракт футболисту.
Пятница, 22 ноября
21:45 "ПСЖ" – "Лилль" – 2:0
Букмекеры: 1.28 – 5.75 – 10.50
Суббота, 23 ноября
18:30 "Лион" – "Ницца"
Букмекеры: 1.42 – 4.60 – 7.50
21:00 "Амьен" – "Страсбур"
Букмекеры: 2.50 – 2.95 – 3.20
21:00 "Анже" – "Ним"
Букмекеры: 1.70 – 3.70 – 5.25
21:00 "Брест" – "Нант"
Букмекеры: 2.90 – 3.10 – 2.60
21:00 "Дижон" – "Ренн"
Букмекеры: 2.90 – 3.30 – 2.35
21:00 "Мец" – "Реймс"
Букмекеры: 2.80 – 2.85 – 2.90
Воскресенье, 24 ноября
16:00 "Бордо" – "Монако"
Букмекеры: 3.30 – 3.50 – 2.15
18:00 "Сент-Этьен" – "Монпелье"
Букмекеры: 2.30 – 3.20 – 3.30
22:00 "Тулуза" – "Марсель"
Букмекеры: 3.30 – 3.40 – 2.20
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ПСЖ
|14
|11
|0
|3
|30-8
|33
|2
|МАРСЕЛЬ
|13
|6
|4
|3
|16-17
|22
|3
|АНЖЕ
|13
|6
|3
|4
|17-16
|21
|4
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|13
|6
|3
|4
|15-17
|21
|5
|МОНПЕЛЬЕ
|13
|5
|4
|4
|14-10
|19
|6
|БОРДО
|13
|5
|4
|4
|18-15
|19
|7
|ЛИЛЛЬ
|14
|5
|4
|5
|18-15
|19
|8
|РЕЙМС
|13
|5
|4
|4
|9-6
|19
|9
|НАНТ
|13
|6
|1
|6
|11-12
|19
|10
|РЕНН
|12
|5
|3
|4
|16-13
|18
|11
|МОНАКО
|13
|5
|3
|5
|20-22
|18
|12
|БРЕСТ
|13
|4
|5
|4
|14-16
|17
|13
|НИЦЦА
|13
|5
|2
|6
|16-19
|17
|14
|ЛИОН
|13
|4
|4
|5
|20-13
|16
|15
|АМЬЕН
|13
|4
|4
|5
|17-20
|16
|16
|СТРАСБУР
|13
|4
|3
|6
|11-14
|15
|17
|МЕЦ
|13
|3
|4
|6
|11-18
|13
|18
|ДИЖОН
|13
|3
|3
|7
|7-14
|12
|19
|ТУЛУЗА
|13
|3
|3
|7
|15-25
|12
|20
|НИМ
|12
|2
|5
|5
|11-16
|11
Смотрите, как сборная Франции обыгрывала соперников в отборе на Евро-2020:
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