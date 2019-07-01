Возвращение Неймара в "Барселону" больно ударит по его соотечественнику

22-летний нападающий покинет клуб, так как не имеет паспорта гражданина ЕС

Малком. Фото: AFP

Бразильский форвард Малком покинет "Барселону" в летнее межсезонье. Согласно источнику, за игрока ведут борьбу лондонский "Арсенал", а также "Тоттенхэм". Отмечается, что каталонский клуб решил продать нападающего из-за возможного возвращения Неймара из "Пари-Сен-Жермен".

На сегодняшний день в составе чемпиона Испании выступают три футболиста без паспорта ЕС. Это Артур Мело, Артуро Видаль, а также сам Малком. Главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде в беседе с руководством отметил, что Мело и Видаль должны остаться в команде.

22-летний Малком перешел в каталонский клуб летом 2018 года. За это время он провел 24 матча, забил четыре гола и отдал две голевых передачи.

Кстати, Глава испанского футбола против возвращения Неймара в "Барселону". Хавьер Тебас считает, что поведение бразильца не подходит для Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что бразилец уже согласовал контракт с "Барселоной" и объявит о своем желании вернуться в каталонский клуб после завершения Кубка Америки.

Как известно, параллельно с устройством своей футбольной судьбы Неймар в эти отбивается от обвинений в изнасиловании, предъявленных вингеру по заявлению бразильской модели Нажилы Триндади. Правда, этот суд уже превращается в цирк - обвиняющая Неймара девушка потеряла телефон с уликами. Сам форвард ранее пошел в контратаку, подав встречный иск о клевете.

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