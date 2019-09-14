Возвращение Неймара в "ПСЖ" и другие матчи пятого тура чемпионата Франции

Неймар / Фото: AFP

Во Франции стартовал пятый тур внутреннего чемпионата. В пятницу уже были сыграны два поединка. Центральным матчем станет встреча "ПСЖ" – "Страсбурга", в котором на поле выйдет Неймар. Ранее мы писали, что на модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании, завели уголовное дело.

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13 сентября, пятница

"Лилль" – "Анже" 2:1

"Амьен" – "Лион" 2:2

14 сентября, суббота

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18:30 "ПСЖ" – "Страсбур"

21:00 "Брест" – "Ренн"

21:00 "Монпелье" – "Ницца"

21:00 "Дижон" – "Ним"

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21:00 "Бордо" – "Метц"

15 сентября, воскресенье

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16:00 "Нант" – "Реймс"

18:00 "Сент-Этьен" – "Тулуза"

22:00 "Монако" – "Марсель"

Как мы писали ранее, Неймар вернулся в кино. Как оказалось, бразилец из "ПСЖ" еще в начале года снялся в новой части испанского криминального сериала "Бумажный дом".

Напомним, что все лето 2019 года продолжалась сага с возможным возвращением бразильца в "Барселону", но камбек так и не состоялся. Хотя сообщалось, что ради возвращения в "Барсу" Неймар даже готов стать киприотом. Предполагалось, что бразилец получит гражданство страны Евросоюза, что должно было бы упростить его переход в каталонский клуб.

Смотрите, как "Монако" сыграл вничью в чемпионате Франции:

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