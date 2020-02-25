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Возвращение Ярмоленко снова откладывается – названа новая дата

25 февраля, 10:03

Украинский футболист в последний раз выходил на поле еще в декабре прошлого года

Возвращение на поле игрока "Вест Хэма" и сборной Украины Андрея Ярмоленко снова откладывается. Ранее сообщалось, что Ярмоленко должен вернуться в строй 29 февраля в домашнем матче против "Саутгемптона". Но сейчас издание Football.London утверждает, что Ярмоленко сможет сыграть не ранее 8 марта.

В текущем сезоне Ярмоленко провел всего 15 матчей в чемпионате Англии, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. В последний раз украинский футболист выходил на поле еще 14 декабря в матче против "Саутгемптона" (1:0), тогда он отыграл 17 минут.

Отметим, что без Ярмоленко "Вест Хэм" провел уже 10 матчей, но сумел одержать победу только в одной встрече и скатился в зону вылета. Теперь главная задача "молотобойцев" на остаток сезона – сохранение прописки в Премьер-лиге.

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Ранее мы писали, что Ярмоленко заставил чешского полузащитника "Вест Хэма" ползать под столом. Украинский футболист обыграл одноклубника Томаша Соучека в текбол.

Смотрите, как Ярмоленко забивает за сборную Украины

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Источник: Сегодня|Спорт

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