Впервые лучшим бразильским футболистом в Европе признан вратарь

В голосовании на награду Samba Gold Неймар занял только пятое место

Алисон Бекер / Фото: Reuters

Голкипер "Ливерпуля" Алисон стал обладателем премии Samba Gold, которая ежегодно вручается лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе. Алисон стал первым вратарем, которому досталась эта награда. Он получил 35,54 процента голосов по итогам опроса, который проводился среди болельщиков, журналистов и футболистов.

Итого голосования:

Алисон 35,54%

Роберто Фирмино 23,48%

Тиаго Сильва 10,46%

Фабиньо 8,03%

Неймар 7,57%

Маркиньос 4,40%

Филиппе Кутиньо 2,62%

Фелипе Андерсон 1,63%

Каземиро 1,58%

Родриго 1,33%

Давид Нерес 0,98%

Габриэль Жезус 0,66%

Эдерсон 0,40%

Отметим, что бразильцы, выступающие в чемпионате Украины, на награду не претендовали.

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Алисон в составе "Ливерпуля" в 2019 году выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Бразилец также стал первым в истории обладателем приза лучшего вратаря года имени Льва Яшина.

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Добавим, что сам "Ливерпуль" был признан лучшей командой 2019 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы. За "Ливерпуль" проголосовали 30 процентов респондентов.

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