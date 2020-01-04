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Впервые лучшим бразильским футболистом в Европе признан вратарь

4 января, 13:56

В голосовании на награду Samba Gold Неймар занял только пятое место

Алисон Бекер

Алисон Бекер / Фото: Reuters

Голкипер "Ливерпуля" Алисон стал обладателем премии Samba Gold, которая ежегодно вручается лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе. Алисон стал первым вратарем, которому досталась эта награда. Он получил 35,54 процента голосов по итогам опроса, который проводился среди болельщиков, журналистов и футболистов.

Итого голосования:

  • Алисон 35,54%
  • Роберто Фирмино 23,48%
  • Тиаго Сильва 10,46%
  • Фабиньо 8,03%
  • Неймар 7,57%
  • Маркиньос 4,40%
  • Филиппе Кутиньо 2,62%
  • Фелипе Андерсон 1,63%
  • Каземиро 1,58%
  • Родриго 1,33%
  • Давид Нерес 0,98%
  • Габриэль Жезус 0,66%
  • Эдерсон 0,40%

Отметим, что бразильцы, выступающие в чемпионате Украины, на награду не претендовали.

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Алисон в составе "Ливерпуля" в 2019 году выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Бразилец также стал первым в истории обладателем приза лучшего вратаря года имени Льва Яшина.

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Добавим, что сам "Ливерпуль" был признан лучшей командой 2019 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы. За "Ливерпуль" проголосовали 30 процентов респондентов.

Вспомним, как "Ливерпуль" Алисона выиграл финальный матч Лиги чемпионов у "Тоттенхэма"

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Ливерпуль Неймар Тиаго Силва Роберто Фирмино Фабиньо Алисон Бекер

Источник: Football.By

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