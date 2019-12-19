Впервые с 1941 года: 17-летний игрок "Барселоны" установил рекорд "Эль Класико"

Ансу Фати / Фото: Reuters

Полузащитник "Барселоны" Ансу Фати вписал свое имя в историю "Эль Класико". 17-летний полузащитник вышел на замену в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Испании против мадридского "Реала" (0:0) и стал самым молодым дебютантом "Класико" с 1941 года. Обзор матча "Барселона" – "Реал" (0:0) есть на нашем сайте.

На момент матча Фати исполнилось 17 лет и 48 дней. В 1941 году в "Эль Класико" дебютировал Висенте Мартинес, которому на тот момент было 16 лет и 278 дней.

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Ранее мы писали, что Серхио Рамос установил рекорд по количеству участий в "Эль Класико". Капитан "Реала" превзошел достижение Мануэля Санчиса, Пако Хенто и Хави. Ближайшим его преследователем является Лионель Месси.

К слову, впервые за 17 лет поединок между "Барселоной" и "Реалом" на "Камп Ноу" завершился нулевой ничьей. Последний раз такое случалось в 2002 году.

Ранее мы писали, что в Каталонии устроили беспорядки во время "Эль-Класико". Акция протеста переросла в стычки с полицией.

Напомним, что недавно "новый Месси" забил самый "юный" гол в истории Лиги чемпионов. Полузащитник "Барселоны" Фати поразил ворота "Интера" в возрасте 17 лет и 40 дней.

Все подробности в спецтеме Эль-Класико

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