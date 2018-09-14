Впервые с 1959 года сборная Италии не одержала ни одной победы за год

Сегодня, 14:35

Итальянцы праздновали победу только в товарищеском матче

Фото AFP
Фото AFP

Национальная команда Италии последний раз побеждала в официальном матче 9 октября 2017 года, когда в отборочной игре чемпионата мира оказалась сильнее сборной Албании со счетом 1:0. Далее последовали неудачные встречи со Швецией в стыковых матчах за право попасть на мундиаль 2018 года и две игры на групповом этапе Лиги наций – против Польши (1:1) и Португалии (0:1).

Таким образом, впервые с 1959 года не было одержано ни одной победы за календарный год. Единственный успех пришелся на дебют Роберто Манчини в товарищеской встрече против Саудовской Аравии (2:1).

Также мы сообщали, что впервые за 20 лет в сборной Италии не было игроков "Ювентуса". В поединке Лиги наций итальянцы проиграли португальцам.

Добавим, что 10 октября сборная Италии проведет товарищеский матч против команды Украины. Поединок состоится в Генуе.

Напомним, в первом туре на выезде сборная Украины обыграла команду Чехии - 2:1. Победный гол в компенсированное время забил Александр Зинченко. 

А в воскресенье во Львове Украина взяла верх над Словакией (1:0) благодаря реализованному пенальти Андреем Ярмоленко. Наша команда со стопроцентным результатом возглавляет группу 1 лиги В.
футбол, сборная Италии

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Источник:

Championat.ru

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