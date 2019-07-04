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Впервые с 1975 года сборная Перу сыграет в финале Кубка Америки

4 июля, 09:15

Победитель двух последних розыгрышей команда Чили разгромлена в полуфинале

Команда Перу благодарит фанатов за поддержку
Команда Перу благодарит фанатов за поддержку. Фото: AFP

Сборная Перу стала вторым финалистом Кубка Америки по футболу. В полуфинальном поединке перуанцы разгромили команду Чили – 3:0.

Еще до перерыва в ворота чилийцев влетело два мяча. На 21-й минуте счет открыл Эдисон Флорес, а на 38-й отличился Йосимар Йотун. В компенсированное время третий гол забил Хосе Паоло Герреро. Могли еще раз отличиться перуанцы, но перед финальным свистком Эдуардо Варгас не реализовал пенальти.

Сборная Чили не смогла защитить титул победителя Кубка Америки двух последних розыгрышей. А вот команда Перу впервые с 1975 года сыграет в финале.Их соперниками будут бразильцы – хозяева турнира. Финал состоится 7 июля. Сборная Бразилии восемь раз побеждала в Кубке Америки – 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007). У Перу два титула – 1939, 1975.

Напомним, что в другом полуфинале сборная Бразилии обыграла Аргентину. После игры фаны высмеяли Лионеля Месси за его реакцию на поражение от Бразилии. Лидер аргентинцев возложил вину за вылет с Кубка Америки на арбитров. И тут же получил "ответку" из соцсетей. "Будем надеяться, что Южноамериканская конфедерация футбола что-нибудь предпримет по этому поводу, – жалуется на судейство Месси. – Что придумает? Проводить Копа Америка по семь раз в году, чтобы ты наконец ее выиграл?" – потроллил Лионеля один из пользователей.

Также сообщалось, что бразильские фанаты не давали аргентинским футболистам спать перед полуфиналом Кубка Америки. План болельщиков сработал: из сборная всухую обыграла принципиального соперника.

Напомним, европейскую Лигу наций выиграла сборная Португалии:

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Тег сборная Чили, сборная Перу, Кубок Америки

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Сегодня|Спорт

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