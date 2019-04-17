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Впервые с 2005 года в полуфинале Лиги чемпионов сыграет команда не из топ-5 лиг

Сегодня, 12:34

В 1/2 финала ЛЧ сыграет представитель Голландии – амстердамский "Аякс"

"Аякс" прошел "Ювентус" в четвертьфинале
"Аякс" прошел "Ювентус" в четвертьфинале. Фото: AFP

Амстердамский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, одержав победу над "Ювентусом" в ответном матче 1/4 финала. Встреча прошла в Турине и завершилась со счетом – 2:1 в пользу амстердамцев. В первой игре была зафиксирована ничья – 1:1.

Это означает, что в полуфинале текущего розыгрыша Лиги чемпионов впервые за 14 лет сыграет представитель чемпионата, не относящегося к топ-5 (Англии, Испании, Италии, Германии или Франции). В последний раз таким клубом был другой представитель Голландии – ПСВ в 2005 году.

Напомним, что голы в Турине стали для амстердамцев 31-м и 32-м в текущем розыгрыше ЛЧ. "Аякс" побил свой рекорд по количеству забитых мячей в еврокубках за сезон.

В полуфинале Лиги чемпионов голландцы встретятся с победителем противостояния "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм". Первый матч завершился в пользу "Шпор" – 1:0. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм".

В другом полуфинале сегодняшнего дня прошлогодний финалист "Ливерпуль" в гостях встретится с "Порту". В первом матче мерсисайдцы выиграли – 2:0. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Порту" – "Ливерпуль".


Ответные матчи 1/4 Лиги чемпионов

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Тег футбол, Лига чемпионов, Аякс Амстердам

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