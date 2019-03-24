Впервые с 2006 года: обзор исторической победы Мальты

Мальтийские футболисты впервые выиграли дома впервые за 13 лет

Мальтийцы обыграли Фареры. Фото mfa.com.mt.

Впервые с 2006 года: обзор исторической победы Мальты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/730/98b/5c973098b7409.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/730/98b/5c973098b7409.jpg 2019-03-24T09:24:00+02:00 Футбол Мальтийские футболисты впервые выиграли дома впервые за 13 лет

В субботу, 23 марта, состоялся матч 1-го тура квалификационного турнира Евро-2020 Мальта – Фарерские острова. Встреча Группы F закончилась победой хозяев со счетом – 2:1.

Эта победа в официальных матчах на своем поле стала для мальтийской команды первой за 13 лет. В последний раз сборная Мальты побеждала дома в октябре 2006 года. Тогда была обыграна национальная команда Венгрии со счетом – 2:1.

Вдобавок это шестая победа мальтийцев в 205 официальных встречах и первая с 2013 года: 7 июня в рамках отбора на чемпионата мира-2014 сборная Мальты победила Армению – 1:0.

Обзор матча Мальта – Фареры

Напомним, что в пятницу Украина сыграла вничью с чемпионами Европы Португалией не выезде. Наша команда сохранила свои ворота в неприкосновенности, несмотря на атакующую мощь португальцев во главе с Криштиану Роналду.

Ранее полузащитник нашей сборной Тарас Степаненко поделился инсайдом Александра Зинченко: "Роналду очень злой ушел в раздевалку".

А завтра наша команда сыграет матч второго тура отбора на чемпионат Европы против Люксембурга.

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