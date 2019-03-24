Впервые с 2006 года: обзор исторической победы Мальты
Мальтийские футболисты впервые выиграли дома впервые за 13 лет
В субботу, 23 марта, состоялся матч 1-го тура квалификационного турнира Евро-2020 Мальта – Фарерские острова. Встреча Группы F закончилась победой хозяев со счетом – 2:1.
Эта победа в официальных матчах на своем поле стала для мальтийской команды первой за 13 лет. В последний раз сборная Мальты побеждала дома в октябре 2006 года. Тогда была обыграна национальная команда Венгрии со счетом – 2:1.
Вдобавок это шестая победа мальтийцев в 205 официальных встречах и первая с 2013 года: 7 июня в рамках отбора на чемпионата мира-2014 сборная Мальты победила Армению – 1:0.
Обзор матча Мальта – Фареры
Напомним, что в пятницу Украина сыграла вничью с чемпионами Европы Португалией не выезде. Наша команда сохранила свои ворота в неприкосновенности, несмотря на атакующую мощь португальцев во главе с Криштиану Роналду.
Ранее полузащитник нашей сборной Тарас Степаненко поделился инсайдом Александра Зинченко: "Роналду очень злой ушел в раздевалку".
А завтра наша команда сыграет матч второго тура отбора на чемпионат Европы против Люксембурга.
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