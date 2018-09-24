Впервые с 2008 года лучшим игроком года был признан не Месси и не Роналду

Сегодня, 23:19

Лучшим футболистом года признали капитана сборной Хорватии

Лука Модрич. Фото AFP
Лука Модрич. Фото AFP

Полузащитник мадридского "Реала" и капитан сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком года. Награду футболист получил во время торжественной церемонии The Best FIFA Football Awards 2018, которая проходила 24 сентября в Лондоне. Хорват выиграл голосование у Криштиану Роналду и Мохамеда Салаха.

Отметим, что Можрич прервал гегемонию Роналду и Месси, которые с 2008 года никого не подпускали к награде. Отметим, что с 2010 по 2015 год вручалась объединенная награда ФИФА и France Football "Золотой мяч". Последним, кто удостаивался индивидуальной награды по итогам года был бразилец Кака, который выигрывал голосование среди тренеров и капитанов сборных в 2007 году.

Лучшей футболисткой года была признана Марта из Бразилии. Она уже выигрывала эту награду в 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 годах.

Напомним, что лучшим тренером года был признан главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, а вратарем – Тибо Курута. Также определился лучший тренер года в женском футболе.

Награду Ференца Пушкаша за лучший гол сезона выиграл Мохамед Салах за мяч в ворота "Эвертона".

Добавим, что Салах не вошел в символическую сборную года по версии ФИФА. В команду года попали три француза, по два бразильца и испанца, а также по одному представителю сборных Португалии, Аргентины, Бельгии и Хорватии.
футбол, ФИФА, Лука Модрич, FIFA's Best

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Сегодня|Спорт

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