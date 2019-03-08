Впервые с ЧМ-2018 в сборную Аргентины вызван Лионель Месси
Нападающий "Барселоны" примет участие в товарищеских матчах со сборными Венесуэлы и Марокко
Форвард "Барселоны" Лионель Месси вернулся в состав сборной Аргентины. Нападающий впервые был вызван в национальную команду после окончания ЧМ-2018. Напомним, возглавляет сборную Лионель Скалони. Форвард сможет принять участие в товарищеских матчах со сборными Венесуэлы (22 марта) и Марокко (26 марта).
Летом 2019 года сборная Аргентины сыграет на Кубке Америки. Соперниками аргентинцев в группе В станут команды Колумбии, Парагвая и Катара.
31-летний нападающий провел 128 матчей за сборную Аргентины и забил 65 мячей. Кстати, ранее бывшая звезда футбола Диего Марадона посоветовал Месси больше не играть за сборную Аргентины.
Вратари: Агустин Маркесин, Хуан Муссо, Эстебан Андрада, Франко Армани;
Защитники: Херман Пеццелья, Габриэль Меркадо, Хуан Фойт, Николас Отаменди, Вальтер Каннеманн, Николас Тальяфико, Маркос Акунья, Гонсало Монтиель, Ренцо Саравия, Лисандро Мартинес;
Полузащитники: Леандро Паредес, Гидо Родригес, Джовани Ло Чельсо, Мануэль Лансини, Роберто Перейра, Анхель Ди Мария, Федерико Сарачо, Иван Марконе, Доминго Бланко, Родриго де Пауль;
Нападающие: Лионель Месси, Гонсало Мартинес, Пауло Дибала, Анхель Корреа, Лаутаро Мартинес, Дарио Бенедетто, Матиас Суарес.
Ранее мы писали, что в сборной Аргентины не разрешают игрокам брать 10-й номер – ждут возвращения Месси.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Впервые с ЧМ-2018 в сборную Аргентины вызван Лионель Месси". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-динамовцу запретили бить Месси по ногам
Никаких фото, никакой грубости: стали известны условия, на которых Аргентина согласилась сыграть с Марокко
Лионель Месси оформил 50-й хет-трик в карьере
"Барселона" добыла волевую победу над "Севильей" в чемпионате Испании
Топ зарплат футболистов: у Ярмоленко в 17 раз меньше, чем у Месси
Названы самые высокооплачиваемые игроки топ-5 европейских чемпионатов. Каталонец Лионель Месси вдвое круче туринца Криштиану Роналду
Лионель Месси сможет играть против "Реала"
"Барселона" встретится с мадридцами в полуфинале Кубка Испании