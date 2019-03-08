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Впервые с ЧМ-2018 в сборную Аргентины вызван Лионель Месси

Сегодня, 09:32

Нападающий "Барселоны" примет участие в товарищеских матчах со сборными Венесуэлы и Марокко

Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: AFP
Впервые с ЧМ-2018 в сборную Аргентины вызван Лионель Месси //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/21a/6fd/5c821a6fd46ed.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/21a/6fd/5c821a6fd46ed.jpg Футбол Нападающий "Барселоны" примет участие в товарищеских матчах со сборными Венесуэлы и Марокко

Форвард "Барселоны" Лионель Месси вернулся в состав сборной Аргентины. Нападающий впервые был вызван в национальную команду после окончания ЧМ-2018. Напомним, возглавляет сборную Лионель Скалони. Форвард сможет принять участие в товарищеских матчах со сборными Венесуэлы (22 марта) и Марокко (26 марта).

Летом 2019 года сборная Аргентины сыграет на Кубке Америки. Соперниками аргентинцев в группе В станут команды Колумбии, Парагвая и Катара.

31-летний нападающий провел 128 матчей за сборную Аргентины и забил 65 мячей. Кстати, ранее бывшая звезда футбола Диего Марадона посоветовал Месси больше не играть за сборную Аргентины.

Вратари: Агустин Маркесин, Хуан Муссо, Эстебан Андрада, Франко Армани;

Защитники: Херман Пеццелья, Габриэль Меркадо, Хуан Фойт, Николас Отаменди, Вальтер Каннеманн, Николас Тальяфико, Маркос Акунья, Гонсало Монтиель, Ренцо Саравия, Лисандро Мартинес;

Полузащитники: Леандро Паредес, Гидо Родригес, Джовани Ло Чельсо, Мануэль Лансини, Роберто Перейра, Анхель Ди Мария, Федерико Сарачо, Иван Марконе, Доминго Бланко, Родриго де Пауль;

Нападающие: Лионель Месси, Гонсало Мартинес, Пауло Дибала, Анхель Корреа, Лаутаро Мартинес, Дарио Бенедетто, Матиас Суарес.

Ранее мы писали, что в сборной Аргентины не разрешают игрокам брать 10-й номер – ждут возвращения Месси.

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Тег Лионель Месси, сборная Аргентины

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СЭ

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