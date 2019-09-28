Впервые в 21 веке: вратарь "Барселоны" отметился результативной передачей

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген отметился результативной передачей в матче 7-го тура чемпионата Испании против "Хетафе" (2:0). Немецкий голкипер ассистировал Луису Суаресу во время первого гола в матче.

Как сообщает Opta, тер Штеген стал первым вратарем "Барселоны" в 21-м веке, отметившийся голевой передачей.

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Что касается "Барселоны", то клуб впервые в сезоне одержал победу на выезде. Ранее каталонцы проиграли в гостях "Атлетику" и "Гранаде", а с "Осасуной" сыграли вничью. После семи туров "Барселона" набрала 13 очков и занимает промежуточное третье место в турнирной таблице, но их может обойти "Реал Сосьедад" и "Атлетико".

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Отметим, что в понедельник лидер "Барселоны" Лионель был назван лучшим игроком года по версии ФИФА. Однако в среду, 25 сентября, появилась информация, что ФИФА могла подтасовать результаты в пользу Месси. Капитан сборной Никарагуа заявил, что не отдавал свой голос аргентинскому форварду "Барселоны", как это указано в официальных результатах опроса.

Ранее мы писали, что "Барселона" получила смехотворный штраф за махинацию с трансфером Гризманна.

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