Впервые в истории легендарного шотландского клуба "Селтик" будет играть украинец
Украинский полузащитник Марьян Швед подписал контракт с "Селтиком", но останется в "Карпатах" до конца сезона
Полузащитник "Карпат" Марьян Швед подписал контракт с шотландским грандом "Селтиком". Срок договора рассчитан на четыре с половиной года, причем нынешний сезон 21-летний футболист завершит в львовском клубе на правах аренды. В апреле он вернется в Шотландию. Марьян Швед стал первым украинским игроком в истории "Селтика".
"Я горд оказаться здесь и горд быть первым украинцем в "Селтике", – сказал Швед в комментарии официальному сайту шотландского клуба.
Вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук на своей странице в Facebook рассказал, что и у игрока, и у клуба были более выгодные предложения. "Не все измеряется деньгами. Да. У Карпат и у самого футболиста были выгоднее в финансовом плане предложения, но Марьян еще раз доказал, что зелено-белый цвет для него не пустой звук. Любовь к родному клубу, любовь к своему городу и к своей стране должны стать примером для наших молодых воспитанников. И не важно, кто напротив, важно, кто рядом".
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