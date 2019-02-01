Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Впервые в истории легендарного шотландского клуба "Селтик" будет играть украинец

Вчера, 00:05

Украинский полузащитник Марьян Швед подписал контракт с "Селтиком", но останется в "Карпатах" до конца сезона

Марьян Швед. Фото celticfc.net
Марьян Швед. Фото celticfc.net.
Впервые в истории легендарного шотландского клуба "Селтик" будет играть украинец //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/36e/2a7/5c536e2a7cdb3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/36e/2a7/5c536e2a7cdb3.jpg Футбол Украинский полузащитник Марьян Швед подписал контракт с "Селтиком", но останется в "Карпатах" до конца сезона

Полузащитник "Карпат" Марьян Швед подписал контракт с шотландским грандом "Селтиком". Срок договора рассчитан на четыре с половиной года, причем нынешний сезон 21-летний футболист завершит в львовском клубе на правах аренды. В апреле он вернется в Шотландию. Марьян Швед стал первым украинским игроком в истории "Селтика".

"Я горд оказаться здесь и горд быть первым украинцем в "Селтике", – сказал Швед в комментарии официальному сайту шотландского клуба.

Вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук на своей странице в Facebook рассказал, что и у игрока, и у клуба были более выгодные предложения. "Не все измеряется деньгами. Да. У Карпат и у самого футболиста были выгоднее в финансовом плане предложения, но Марьян еще раз доказал, что зелено-белый цвет для него не пустой звук. Любовь к родному клубу, любовь к своему городу и к своей стране должны стать примером для наших молодых воспитанников. И не важно, кто напротив, важно, кто рядом".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег чемпионат Шотландии, трансферы, Карпаты Львов , Селтик, Марьян Швед

Вы сейчас просматриваете новость " Впервые в истории легендарного шотландского клуба "Селтик" будет играть украинец". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Манчестер Сити" заплатил 8 миллионов за футболиста, которого оставил в родной команде

31 января, 21:13

Английский клуб оформил трансфер полузащитника хорватского "Хайдука" Анте Палаверсы

Звезда "Карпат" ушел в аренду в один из самых титулованных клубов Аргентины

31 января, 14:03

Колумбийский полузащитник провел за львовян 38 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 5 голевых передач

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Сегодня, 22:44

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

"Шахтер" разгромил польский "Лех" в контрольном матче

Вчера, 18:34

Жуниор Мораес отличился в двух матчах за день, Манор Соломон открыл счет голам за "горняков"

"Работаю с теми, у кого есть украинские паспорта": Андрей Шевченко – о натурализации

Вчера, 18:12

Главный тренер сборной Украины рассказал о соперниках в отборе на Евро-2020 и заявил, что не занимается натурализацией

Ракицкий назвал причину переезда в Россию: "Украинский чемпионат очень слабый и неинтересный"

30 января, 14:13

Питерский "Зенит" представил бывшего защитника "Шахтера"

Американский хоккеист отметил дебют в НХЛ зрелищной дракой

30 января, 11:24

Трент Фредерик своим поступком вызвал восторг у отца, который был на трибунах