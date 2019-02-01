Впервые в истории легендарного шотландского клуба "Селтик" будет играть украинец

Украинский полузащитник Марьян Швед подписал контракт с "Селтиком", но останется в "Карпатах" до конца сезона

Марьян Швед. Фото celticfc.net.

Впервые в истории легендарного шотландского клуба "Селтик" будет играть украинец //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/36e/2a7/5c536e2a7cdb3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/36e/2a7/5c536e2a7cdb3.jpg 2019-02-01T00:05:00+02:00 Футбол Украинский полузащитник Марьян Швед подписал контракт с "Селтиком", но останется в "Карпатах" до конца сезона

Полузащитник "Карпат" Марьян Швед подписал контракт с шотландским грандом "Селтиком". Срок договора рассчитан на четыре с половиной года, причем нынешний сезон 21-летний футболист завершит в львовском клубе на правах аренды. В апреле он вернется в Шотландию. Марьян Швед стал первым украинским игроком в истории "Селтика".

"Я горд оказаться здесь и горд быть первым украинцем в "Селтике", – сказал Швед в комментарии официальному сайту шотландского клуба.

Вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук на своей странице в Facebook рассказал, что и у игрока, и у клуба были более выгодные предложения. "Не все измеряется деньгами. Да. У Карпат и у самого футболиста были выгоднее в финансовом плане предложения, но Марьян еще раз доказал, что зелено-белый цвет для него не пустой звук. Любовь к родному клубу, любовь к своему городу и к своей стране должны стать примером для наших молодых воспитанников. И не важно, кто напротив, важно, кто рядом".

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