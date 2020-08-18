Впервые в истории! Названо место проведения матча за Суперкубок "Шахтер" – "Динамо"

Матч за Суперкубок Украины-2020 впервые в своей истории состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве. Как сообщает сайт Премьер-лиги, "Шахтер" и "Динамо" сыграют за стартовый трофей нового сезона 25 августа, во вторник. Начало встречи – 21.00. Это будет дебютное противостояние нового наставника киевлян Мирчи Луческу с "горняками", которых он в свое время тренировал.

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До этого поединок за Суперкубок Украины 10 раз принимала Одесса, дважды его проводили в Полтаве, по разу – в Сумах, Запорожье, Луганске и Львове. Пока что у "Шахтера" и "Динамо" равенство – клубы по 8 раз завоевывали этот трофей, который, кроме них, не выигрывал ни один другой клуб страны.

Реклама Матч "Динамо" – "Шахтер" на НСК "Олимпийский"

Ранее сообщалось, что на матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо" 25 августа намерены пустить болельщиков. Речь шла о допуске 10 000 зрителей.

Также мы писали, что "Шахтер" намерен заключить долгосрочный контракт с НСК "Олимпийский". По словам генерального директора дончан Сергея Палкина, от этого выиграют и стадион, и "Динамо", и сборная Украины.

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