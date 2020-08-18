Українська
$ 27,31
32,37
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Впервые в истории! Названо место проведения матча за Суперкубок "Шахтер" – "Динамо"

18 августа, 12:08

Олег Люлька Олег Люлька

Гранды украинского футбола оспорят первый трофей нового сезона на НСК "Олимпийский" 25 августа

Матч за Суперкубок Украины-2020 впервые в своей истории состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве. Как сообщает сайт Премьер-лиги, "Шахтер" и "Динамо" сыграют за стартовый трофей нового сезона 25 августа, во вторник. Начало встречи – 21.00. Это будет дебютное противостояние нового наставника киевлян Мирчи Луческу с "горняками", которых он в свое время тренировал.

Реклама

Читайте также: Озвучена премия для Луческу в случае победы над "Шахтером" в матче за Суперкубок

До этого поединок за Суперкубок Украины 10 раз принимала Одесса, дважды его проводили в Полтаве, по разу – в Сумах, Запорожье, Луганске и Львове. Пока что у "Шахтера" и "Динамо" равенство – клубы по 8 раз завоевывали этот трофей, который, кроме них, не выигрывал ни один другой клуб страны.

Матч "Динамо" – "Шахтер" на НСК "Олимпийский"
Реклама

Матч "Динамо" – "Шахтер" на НСК "Олимпийский"

В тренде
Видео голов и обзор матча "Интер" – "Шахтер" в полуфинале Лиги Европы

Ранее сообщалось, что на матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо" 25 августа намерены пустить болельщиков. Речь шла о допуске 10 000 зрителей.

Также мы писали, что "Шахтер" намерен заключить долгосрочный контракт с НСК "Олимпийский". По словам генерального директора дончан Сергея Палкина, от этого выиграют и стадион, и "Динамо", и сборная Украины.

"Шахтер" vs "Динамо": обзор Суперкубка-2019

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

нск олимпийский чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Суперкубок Украины УПЛ
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

1/4 финала Лиги Европы: результаты всех матчей и полуфинальные пары
1/4 финала Лиги Европы: результаты всех матчей и полуфинальные парыФутбол
Самый молодой арбитр в истории Премьер-лиги обслужит матч
Самый молодой арбитр в истории Премьер-лиги обслужит матч "Шахтер" – "Базель" в Лиге ЕвропыФутбол
В Беларуси за участие в протестах задержан звездный футболист, забивавший чемпионам мира
В Беларуси за участие в протестах задержан звездный футболист, забивавший чемпионам мираФутбол
Битва за финал! Онлайн матча
Битва за финал! Онлайн матча "Интер" – "Шахтер" в Лиге ЕвропыФутбол
Позор
Позор "Барселоны" в смешных фотожабах: Месси сравнили с козлом и уткойЛига чемпионов
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Барселона" – "Бавария"Лига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять