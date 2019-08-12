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Впервые в истории: сборная Украины договорилась о товарищеском матче в Запорожье

Сегодня, 19:42

Матч против Эстонии станет частью подготовки к встрече с Сербией в отборе на Евро-2020

"Славутич Арена"

"Славутич Арена" / Фото: Wikipedia

Стал известен еще один соперник сборной Украины на осенний товарищеский матч. Ранее мы сообщали, что 10 сентября Украина в Днепре встретится с командой Нигерии – трехкратным победителем Кубка Африки. Поединок пройдет на "Днепр Арене".

А сегодня определился еще один спарринг-партнер команды Андрея Шевченко. Как сообщается на официальном сайте Украинской Ассоциации футбола, 14 ноября в Запорожье на "Славутич-Арене" проведет товарищеский матч с Эстонией. Эта встреча станет первым в истории поединком национальной сборной в Запорожье.

Напомним, что за три дня до матча с Нигерией сборная Украины проведет матч отбора Евро-2020 против Литвы в Вильнюсе. А спустя три дня после матча с Эстонией проведет заключительный матч отбора на чемпионат Европы против Сербии в Белграде. Кстати, ранее мы писали, что из-за выбора места проведения матча сборной Украины может разразиться скандал.

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На данный момент наша команда лидирует в группе В, имея в активе 10 очков. У ближайшего преследователя – Сербии – 4 балла, но на один проведенный матч меньше.

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В очном поединке Украина разгромила Сербию 5:0. Обзор матча:

Напомним, что сборная Украины сохранила место в топ-25 рейтинга ФИФА. Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) 25 июля обновила мировой рейтинг национальных сборных, в котором команда Украины сохранила свое место в топ-25. 

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Источники: ФФУ , Сегодня|Спорт

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