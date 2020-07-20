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Впервые в истории в 2020 году "Золотой мяч" лучшему футболисту вручать не будут

20 июля, 16:03

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Издание France Football считает, что из-за коронавируса нет справедливых условий

Довольно неожиданная новость сегодня появилась в европейском футболе. Французское издание France Football, которое с 1956 года определяет лучшего футболиста Европы, объявило, что в этом году не будет вручать приз. К слову, в прошлом году Месси выиграл шестой "Золотой мяч", став лучшим игроком в истории футбола.

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Французские журналисты решили, что нынешний год – уникальный, поэтому "Золотой мяч" никому не достанется, сообщается на сайте France Football. Конечно же, это связано с пандемией коронавируса, которая существенно изменила расписание соревнований по всему миру. Издание пишет, что справедливость не может быть сохранена в нынешних условиях, поэтому "лучше воздержаться, чем настаивать", а свое решение называет логичным.

Узнайте, что Месси побил древний рекорд чемпионатов Испании.

С момента основания приза, в 1956-м, он вручался ежегодно. До 2007 года France Football определял лучшего футболиста Европы, а после – уже всего мира. Причем до 1995 года выбор производился только из европейцев. В 2010-2015 гг. издание и ФИФА совместно вручали награду, но с 2016-го France Football снова это делает сам.

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