Впервые за 20 лет в сборной Италии не было игроков "Ювентуса"
В поединке Лиги наций итальянцы проиграли португальцам
Накануне сборная Италии проиграла Португалии в матче Лиги наций со счетом – 0:1. В стартовом составе итальянской команды не оказалось ни одного игрока "Ювентуса".
Как сообщает Football Italia, такое произошло впервые за 20 лет. В последний раз сборная Италии выходила на поле без единого футболиста "Ювентуса" в июне 1998-го года, когда победила Камерун со счетом – 3:0 в матче чемпионата мира во Франции.
Главный тренер итальянской национальной команды главный тренер Роберто Манчини поставил в состав представителей "Милана", "Ромы", "Торино", "Лацио", "Фиорентины", СПАЛ, "Дженоа" и "Челси". В результате замен представители "Ювентуса" также на поле не оказались – вышли лишь игроки "Челси", "Торино" и "Сассуоло".
Стоит отметить, что на поле все же присутствовал один игрок "Ювентуса" – защитник Жоау Канселу – но он играл за сборную Португалии.
Состав сборной Италии в матче с Португалией: Доннарумма, Романьоли, Кальдара, Кришито (Эмерсон, 74), Кристанте (Белотти, 79), Ладзари, Бонавентура, Жоржиньо, Кьеза, Дзадза, Иммобиле (Берарди, 59).
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