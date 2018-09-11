Впервые за 20 лет в сборной Италии не было игроков "Ювентуса"

Сегодня, 11:27

В поединке Лиги наций итальянцы проиграли португальцам

Итальянцы уступили чемпионам Европы-2016. Фото AFP
Итальянцы уступили чемпионам Европы-2016. Фото AFP

Накануне сборная Италии проиграла Португалии в матче Лиги наций со счетом – 0:1. В стартовом составе итальянской команды не оказалось ни одного игрока "Ювентуса".

Как сообщает Football Italia, такое произошло впервые за 20 лет. В последний раз сборная Италии выходила на поле без единого футболиста "Ювентуса" в июне 1998-го года, когда победила Камерун со счетом – 3:0 в матче чемпионата мира во Франции.

Главный тренер итальянской национальной команды главный тренер Роберто Манчини поставил в состав представителей "Милана", "Ромы", "Торино", "Лацио", "Фиорентины", СПАЛ, "Дженоа" и "Челси". В результате замен представители "Ювентуса" также на поле не оказались – вышли лишь игроки "Челси", "Торино" и "Сассуоло".

Стоит отметить, что на поле все же присутствовал один игрок "Ювентуса" – защитник Жоау Канселу – но он играл за сборную Португалии.

Состав сборной Италии в матче с Португалией: Доннарумма, Романьоли, Кальдара, Кришито (Эмерсон, 74), Кристанте (Белотти, 79), Ладзари, Бонавентура, Жоржиньо, Кьеза, Дзадза, Иммобиле (Берарди, 59).

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sport24.ru

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