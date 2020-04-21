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Довели! Впервые за 63 года "Барселона" продаст название своего знаменитого стадиона "Камп Ноу"

21 апреля, 17:33

Андрей Фоменко

Вырученные от продажи прав средства пойдут на борьбу с коронавирусом

Испанский футбольный гранд решился на продажу прав на название своего стадиона. Такое практикуется многими популярными клубами для получения дополнительной прибыли. Однако "Барселона" на изменение название "Камп Ноу" решилась впервые в истории арены, построенной в 1957 году. Несмотря на то, что ранее "Барселоне" предрекли банкротство из-за коронавируса, на такой шаг каталонцы пошли не из-за финансовых проблем.

Совет директоров клуба первую за 63 года смену вывески разрешил на один сезон – 2020/2021. Полученная от изменения названия стадиона прибыль пойдет не в кассу "Барсы", а в исследовательские проекты Каталонии и всего мира, созданные для борьбы с пандемией коронавируса. Поиском спонсора, заинтересованного в такой рекламе, займется специальный фонд "Барселоны". Об этом сообщил сегодня днем официальный сайт клуба.

Читайте, как 13 лет назад Месси забил лучший гол в карьере в стиле Марадоны.

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Смотрите, как "Барселона" обыгрывала на "Камп Ноу" дортмундскую "Боруссию" в Лиге чемпионов

А вчера "Барселону" обвинили в "сливе" новой формы "Манчестер Юнайтед".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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права стадион футбол Барселона название коронавирус Камп Ноу

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