Довели! Впервые за 63 года "Барселона" продаст название своего знаменитого стадиона "Камп Ноу"

Вырученные от продажи прав средства пойдут на борьбу с коронавирусом

Испанский футбольный гранд решился на продажу прав на название своего стадиона. Такое практикуется многими популярными клубами для получения дополнительной прибыли. Однако "Барселона" на изменение название "Камп Ноу" решилась впервые в истории арены, построенной в 1957 году. Несмотря на то, что ранее "Барселоне" предрекли банкротство из-за коронавируса, на такой шаг каталонцы пошли не из-за финансовых проблем.

Совет директоров клуба первую за 63 года смену вывески разрешил на один сезон – 2020/2021. Полученная от изменения названия стадиона прибыль пойдет не в кассу "Барсы", а в исследовательские проекты Каталонии и всего мира, созданные для борьбы с пандемией коронавируса. Поиском спонсора, заинтересованного в такой рекламе, займется специальный фонд "Барселоны". Об этом сообщил сегодня днем официальный сайт клуба.

Читайте, как 13 лет назад Месси забил лучший гол в карьере в стиле Марадоны.

Реклама

Смотрите, как "Барселона" обыгрывала на "Камп Ноу" дортмундскую "Боруссию" в Лиге чемпионов

А вчера "Барселону" обвинили в "сливе" новой формы "Манчестер Юнайтед".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама