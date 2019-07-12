Впервые за 8 месяцев: Андрей Ярмоленко вернулся на поле после тяжелой травмы

Украинский футболист принял участие в спарринге "Вест Хэма" на сборах в Австрии

Андрей Ярмоленко. Фото: AFP

Украинский легионер английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко провел первый матч в 2019 году. Украинец в последний раз выходил на поле еще прошлой осенью, после чего пропустил практически весь сезон из-за травмы ахилла. Ярмоленко принял участие в товарищеском матче против австрийского "Альтаха" (3:2). Украинец провел на поле весь второй тайм.

Отметим, что после австрийского сбора "молотобойцы" отправятся в турне в Китай. В прошлом сезоне украинец успел провести всего 10 матчей за лондонцев, но забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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Накануне старта нового сезона Андрей Ярмоленко сменил номер в "Вест Хэме". Украинец взял себе седьмой номер, который ранее принадлежал переехавшему в Китай Марко Арнаутовичу. "Это счастливая для меня цифра", – так объяснил свой выбор Андрей.

Также мы писали, что жена Андрея Ярмоленко показала своих "телохранителей". Красавица-брюнетка разместила в Instagram фото со своими выросшими как на дрожжах сыновьями – шестилетним Иваном и Даниилом, которому в сентябре исполнится четыре года. Инна Ярмоленко, запечатленная с букетом цветов (видимо, от Андрея), подписала фото очень емко: "Мои телохранители".

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