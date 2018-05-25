Впервые за четыре года "Шахтер" проведет открытый отбор футболистов

В первый день лета "горняки" в Харькове проведут отбор в собственную академию

1 июня в Международный день защиты детей фонд социальных проектов "Шахтера" Shakhtar Social проведет на стадионе "Металлист" в Харькове Talent Day 2018. В ходе мероприятия мальчики 2006 года рождения смогут попробовать свои силы в футбольном турнире, на котором будут присутствовать тренеры-селекционеры академии клуба. По итогам соревнований самые талантливые дети получат приглашение на просмотр.

Как сообщается на Facebook "Шахтера", Shakhtar Talent Day – это возможность для непрофессиональных футболистов обратить на себя внимание наставников и скаутов 11-кратного чемпиона Украины. Начало мероприятия – в 16:00. Участники турнира должны иметь при себе экипировку – футболку, шорты, гетры, щитки, обувь (сороконожки).

Открытый отбор футболистов в академию "Шахтера" пройдет впервые за четыре года.

Напомним, что в этом сезоне "Шахтер" выиграл чемпионат Украины и завоевал Кубок, а в Лиге чемпионов дошел до 1/8 финала.

Ранее мы писали, что защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий покинул расположение национальной сборной Украины из-за давней травмы колена.