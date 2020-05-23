Врач "Динамо" рассказал о необычной травме, которая вывела из строя чемпиона мира Цитаишвили

По словам клубного доктора "бело-синих", у полузащитника киевлян заклинило шею после удара головой по мячу

Стала известна причина, по которой в первом матче "Динамо" после паузы, связанной с пандемией коронавируса, не принял участие победитель и один из главных героев молодежного чемпионата мира-2019 Георгий Цитаишвили. Напомним, накануне в товарищеском поединке на своем клубном стадионе в Киеве "Динамо" сыграло 0:0 с "Рухом".

В "Динамо" уверяют, что отсутствие Георгия Цитаишвили в товарищеской встрече с "Рухом" не связано с критикой, которой игрок подверг тренерский штаб "бело-синих" за мизерное количество игрового времени. Как заявил врач столичного клуба Андрей Шморгун, дело – в травме полузащитника. Причем довольно необычной.

"У Георгия Цитаишвили шейный миозит. После удара головой по мячу заклинило шею. Поэтому он пропустил матч", – заявил официальному сайту "Динамо" после спарринга с винниковским "Рухом" Андрей Шморгун

Реклама Георгий Цитаишвили / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Георгий Цитаишвили / Фото: Instagram

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Напомним, ранее Цитаишвили посетовал, что так и не получил шанса в "Динамо" после своего феерического гола в финале молодежного чемпионата мира-2019 с Южной Кореей. "Думаю, хотя бы из-за этого гола я заслуживал шанс в "Динамо", нормальный шанс, а не 8 минут с "Колосом", – заявил Георгий.

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