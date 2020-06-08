Врач футбольной команды рассказал, как спасал свой нос, работая в обычной больнице в пандемию

Врач гранда российского футбола, московского "Локомотива", Никита Карлицкий в разгар эпидемии коронавируса вместе с братом работал в обычной больнице, где помогал лечить инфицированных. По его словам, они не сразу привыкли к защитным костюмам и маскам. Кстати, недавно коронавирус обнаружили у четырех игроков "Локомотива".

"К работе в костюмах мы адаптировались за один-два дня. Хотя в нем душно, тяжело дышать, потому что на тебе постоянно три маски. Но мы поняли, какие есть нюансы – например, лучше не пить заранее воду или кофе. С масками, которые стирают нос до крови, тоже было непросто в первое время, но потом приспособились – начали использовать всевозможные тейпы. Те самые, которым ребятам ноги обычно заматываем, мы клеили себе на нос – это помогало. Если увидите на улице кого-нибудь со стертым носом, то это точно медицинский работник", – сказал Карлицкий

Никита Карлицкий / Фото: Официальный сайт ФК "Локомотив" (Москва)

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Напомним, московский "Локомотив", в котором работает врач Никита Карлицкий, попал в коронавирусные сводки еще в середине мая. Тогда стало известно о заражении перуанского нападающего "железнодорожников" Джефферсона Фарфана. Он стал первым футболистом РПЛ, у которого диагностировали COVID-19.

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