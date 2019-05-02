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Врачи сообщили неутешительные новости для Икера Касильяса

2 мая, 13:24

По словам испанского кардиолога, голкипер может и не мечтать о возвращении на футбольное поле

Икер Касильяс
Икер Касильяс. Фото: AFP

Кардиолог Хуан Антонио Корбалан подтвердил, что голкипер "Порту" Икер Касильяс, перенесший в среду, 1 мая, сердечный приступ, будет вынужден завершить карьеру футболиста. "Невозможно играть в футбол с коронарным стентом (конструкция, которая помещается в просвет полых органов и обеспечивает расширение участка, суженного патологическим процессом), тем более – если речь о вратаре. Икер в конечном итоге будет вести нормальную жизнь, но не будет заниматься спортом на профессиональном уровне", – приводит слова Корбалана испанское издание AS.

Напомним, что в первый день мая Икер Касильяс перенес инфаркт прямо во время тренировки "Порту". Медицинский штаб клуба принял решение доставить футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. Сейчас жизни испанца угрозы нет. У него остался еще год контракта с клубом.

Как сообщалось ранее, Икер Касильяс после операции постарался успокоить болельщиков, сделав запись в своем Twitter: "Все под контролем. Испытал большой испуг, но сейчас все приходит в норму. Большое спасибо всем за сообщения и любовь".

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Тег Порту , чемпионат Португалии, Икер Касильяс

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Источники:

Championat.ru , Сегодня|Спорт

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