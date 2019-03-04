Врачи в Барселоне дадут точный диагноз травмированному форварду "Динамо" Франу Солю
Испанский футболист получил тяжелую травму и пропустит два месяца
Форвард киевского "Динамо" Фран Соль пройдет медобследование в Испании. По информации программы "Профутбол", в понедельник 26-летний испанец вылетит в Барселону, где пройдет полное медоследование. По его итогам станет известно о точном диагнозе форварда, а также сроках его реабилитации и, соответственно, возвращения на поле.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за травмы плеча Фран Соль пропустит два месяца. Футболист травмировался в выездном матче 20-го тура против черниговской "Десны" в результате столкновения с игроком команды соперника. Как ранее сообщила медслужба "Динамо", травма игрока нее потребует хирургического вмешательства.
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Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич на пресс-конференции после матча ответил на вопрос о ситуации с Солем так: "Очень тяжелая, к сожалению".
Фран Соль перешел в "Динамо" из голландского "Виллем II" этой зимой. Он усле провести три официальных матча в составе киевлян и забил два гола – по одному в ворота "Олимпиакоса" (1:0) в Лиге Европы и Зари (5:0) в 19-м туре Премьер-лиги.
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