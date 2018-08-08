Вратарь "Атлетика" выкупил у клуба собственный контракт и стал самым дорогим в истории

Сегодня, 16:33

Кепа Аррисабалага в ближайшее время станет игроком "Челси"

Кепа Аррисабалага. Фото athletic-club.eus
Кепа Аррисабалага. Фото athletic-club.eus

Кепа Аррисабалага стал самым дорогим голкипером в мире. Сегодня, 8 августа, пресс-служба "Атлетика" сообщила, что игрок выкупил собственный контракт, заплатив отступные, составляющие 80 млн евро. Интерес к баску проявляет "Челси", который ищет замену Тибо Куртуа. Напомним, что Куртуа бойкотирует тренировки ради перехода в "Реал".

В официальном сообщении "Атлетика" ничего не сообщается о "Челси". Испанский клуб лишь информирует о прекращении трудового соглашения с вратарем.

Прежний рекорд принадлежал бразильцу Алисону Бекеру, за которого "Ливерпуль" заплатил "Роме" 75 млн евро.

Также Аррисабалага стал самым дорогим испанским футболистом. Он обошел Альваро Морату ("Челси", 65 миллионов), Фернандо Торреса ("Челси", 59 миллионов) и Гаиску Мендьету ("Лацио", 48 миллионов).

"Челси" пока не подтвердил перехода Аррисабалаги. Также лондонцы не комментируют слухи об уходе Тибо Куртуа в "Реал". Но английские журналисты утверждают, что бельгийский голкипер начал бойкотировать тренировки, чтобы его отпустили в мадридский клуб. "Челси" оштрафовал игрока на 220 тысяч евро.
футбол, Челси Лондон, Атлетик Бильбао, Кепа Аррисабалага

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