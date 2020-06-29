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Вратарь "Баварии" под смех партнеров потренировался с "Серебряной салатницей"

29 июня, 09:38

Олег Люлька Олег Люлька

Вместо гантелей голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер использовал чемпионский трофей, завоеванный его командой

Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер провел необычную тренировку в тренажерном зале. Ресурс футбольных приколов 433 опубликовал занятие 34-летнего немецкого голкипера, во время которого он в качестве снаряда использует "Серебряную салатницу" – трофей, вручаемый чемпионам Бундеслиги. Напомним, Бундеслига первой из стран ТОП-5 доиграла чемпионат после карантина, титул восьмой раз кряду выиграла "Бавария".

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Во время занятия Мануэль Нойер под смешки партнеров энергично поднимает "салатницу" над головой. "И так – 30 раз, за каждое чемпионство "Баварии", – шутят пользователи соцсетей.

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Ранее мы писали, что нападающий "Баварии" признан лучшим игроком чемпионата Германии.Этого звания удостоился польский форвард мюнхенцев Роберт Левандовски.

Добавим, что "Бавария" не только в 30-й раз в своей истории стала чемпионом Германии, но и вышла в финал Кубка Германии, где сыграет с "Байером". Финальный матч состоится 4 июля в Берлине на "Олимпиаштадионе".

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Смотрите, как "Бавария" играет в Лиге чемпионов

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вратарь чемпионат Германии Бавария Мануэль Нойер

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