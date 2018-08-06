Вратарь "Челси" бойкотирует тренировки клуба, требуя отпустить его в "Реал"

Тибо Куртуа намерен вернуться в Мадрид, где на него претендует "Королевский клуб"

Вратарь лондонского "Челси" Тибо Куртуа самовольно покинул расположение лондонского клуба. Как сообщает источник, бельгийский голкипер не прибыл на матч Суперкубка Англии против "Манчестер Сити", а на следующий день не явился на тренировку синих, где он должен был пообщаться с главным тренером Маурицио Сарри о своем будущем.

Ранее стало известно, что Куртуа желает покинуть "Челси" и перебраться в Мадрид к своей семье. Сарри ответил, что будет готов отпустить голкипера, если тот лично сообщит ему, что хочет трансфера.

В услугах лучшего вратаря ЧМ-2018 заинтересован "Реал". В случае покупки Куртуа "Реал" отправит в аренду украинского вратаря Андрея Лунина.

Хотя 19-летний украинец довольно успешно дебютировал в составе испанского гранда. Лунин принял участие в нескольких матчах и ни разу не пропустил. Тренер "Реала" похвалил украинского вратаря Андрея Лунина и назвал его игру против "Ювентуса" "феноменальной".

Ранее появилось видео шикарных сейвов Андрея Лунина в матче "Реал" – "Ювентус". Украинский голкипер блестяще отстоял в поединке против туринского гранда и не дал итальянцам сравнять счет.