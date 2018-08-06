Вратарь "Челси" бойкотирует тренировки клуба, требуя отпустить его в "Реал"

Сегодня, 22:13

Тибо Куртуа намерен вернуться в Мадрид, где на него претендует "Королевский клуб"

Тибо Куртуа. Фото AFP
Тибо Куртуа. Фото AFP

Вратарь лондонского "Челси" Тибо Куртуа самовольно покинул расположение лондонского клуба. Как сообщает источник, бельгийский голкипер не прибыл на матч Суперкубка Англии против "Манчестер Сити", а на следующий день не явился на тренировку синих, где он должен был пообщаться с главным тренером Маурицио Сарри о своем будущем.

Ранее стало известно, что Куртуа желает покинуть "Челси" и перебраться в Мадрид к своей семье. Сарри ответил, что будет готов отпустить голкипера, если тот лично сообщит ему, что хочет трансфера.

В услугах лучшего вратаря ЧМ-2018 заинтересован "Реал". В случае покупки Куртуа "Реал" отправит в аренду украинского вратаря Андрея Лунина.

Хотя 19-летний украинец довольно успешно дебютировал в составе испанского гранда. Лунин принял участие в нескольких матчах и ни разу не пропустил. Тренер "Реала" похвалил украинского вратаря Андрея Лунина и назвал его игру против "Ювентуса" "феноменальной".

Ранее появилось видео шикарных сейвов Андрея Лунина в матче "Реал" – "Ювентус". Украинский голкипер блестяще отстоял в поединке против туринского гранда и не дал итальянцам сравнять счет.
футбол, Реал Мадрид, Челси Лондон, Тибо Куртуа

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Источники:

Sportbox, Сегодня|Спорт

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