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Вратарь "Челси" рассказал, как учил жизни бывшего тренера команды Сарри, ушедшего в "Ювентус"

24 декабря, 14:15

Роберт Грин считал, что Маурицио Сарри имеет только один план на игру и не может его изменить

Маурицио Сарри проиграл Суперкубок Италии "Лацио"

Маурицио Сарри проиграл Суперкубок Италии "Лацио" / Фото: Reuters

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Вратарь "Челси" в сезоне 2018/19 Роберт Грин рассказал, как у него был конфликт с итальянским тренером команды Маурицио Сарри. Эмоциональный "взрыв" произошел в раздевалке "синих" после поражения лондонского клуба от "Манчестер Сити" со счетом 0:6. К слову читайте, как игрок "Манчестер Сити" ошарашил журналистов своим нарядом во время интервью.

Бывший голкипер сборной Англии поведал историю Daily Mail:

"После того матча я объяснил ему свою позицию. Я сказал: "У тебя нет никакого плана Б. Игроки в команде не из тех, кто сможет что-то сказать, они относятся уважительно и боятся говорить. А мне всё равно потому, что меня не беспокоят последствия". Я говорил 15 минут. Многие потом подходили ко мне и хвалили за то, что я оказался таким смелым. Он бывший управляющий банком, а сейчас — тренер клуба. Он разработал у себя в голове формулу успеха, и такое ощущение, что это было в духе: "Я — математик, я разработал формулу, я всё знаю". Но дело в том, что ты играешь против команды, которая также хочет выиграть и может разгадать тебя. И у Сарри была только одна тактика, один путь".

Читайте также, как болельщик поменял футбольные предпочтения прямо во время матча.

Грин провел в "Челси" всего один сезон, после чего закончил карьеру в 39 лет. В его активе – 12 матчей за сборную.

Смотрите, как "Ювентус" Сарри обыграл "Сампдорию" в чемпионате Италии

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