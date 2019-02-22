Вратарь "Динамо" Денис Бойко вошел с сборную недели Лиги Европы
Украинский голкипер стал одним из героев ответной встречи против "Олимпиакоса"
Вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко попал в символическую сборную недели по итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, в четверг футболисты "Динамо" на своем поле обыграли "Олимпиакос" в ответном поединке со счетом 1:0 и вышли в следующую стадию турнира. Первый поединок в Греции завершился вничью 2:2.
Бойко несколько раз спасал свою команду от гола и получил высокие оценки от различных экспертов.
Полностью сборная недели Лиги Европы выглядит следующим образом:
Вратарь: Денис Бойко ("Динамо" Киев)
Защитники: Владимир Цоуфал ("Славия"), Шкодран Мустафи ("Арсенал"), Эмир Дилавер ("Динамо" Загреб), Стефан Лихтштайнер ("Арсенал")
Полузащитники: Каллум Ходсон-Одои ("Челси"), Ксавер Шлагер ("Зальцбург"), Гранит Джака ("Арсенал"), Пабло Сарабия ("Севилья")
Нападающие: Пэтсон Дака ("Зальцбург"), Сердар Азмун ("Зенит")
В 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" сыграет с лондонским "Челси". Первый матч пройдет в Лондоне 7 марта, ответный – 14 марта в Киеве. Все результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.
А вот еще один представитель Украины вылетел из еврокубков. "Шахтер" проиграл на выезде "Айнтрахту" со счетом 1:4 и покинул Лигу Европы, первый матч в Харькове неделей ранее завершился вничью 2:2.
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