Вратарь "Дорадоса" украсил свою ногу портретом Марадоны

Голкипер Гаспара Сервио сделал себе необычную татуировку

Гаспар Сервио делает татуировку. Фото: Instagram

Вратарь "Дорадоса" украсил свою ногу портретом Марадоны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/83d/3ec/5c583d3ec2c9b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/83d/3ec/5c583d3ec2c9b.jpg 2019-02-04T15:25:00+02:00 Футбол Голкипер Гаспара Сервио сделал себе необычную татуировку

Легендарный Диего Марадона, тренирующий мексиканскую команду "Дорадос", пользуется таким авторитетом у своих игроков, что один из них даже сделал себе татуировку в честь великого аргентинца.

Изображение лица Марадоны в кепке мексиканской команды и словами "Я верю в бога" появилась на левой ноге 26-летнего аргентинского вратаря Гаспара Сервио.

58-летний Марадона возглавил "Дорадос" в сентябре прошлого года. Команда выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Мексики.

Ранее мы рассказывали, как Диего Марадона бурно отпраздновал победу своей команды над "Минерос де Сакатекас" (1:0) в рамках турнира второй по силе мексиканской лиги Ассенсо MX. Аргентинский специалист танцевал в раздевалке вместе с подопечными. Эта победа позволила "Дорадосу" выйти в полуфинал плей-офф лиги Ассенсо MX.

Напомним, что "Дорадос" не единственный клуб, в котором Марадона занимает руководящую должность. В мае 2018 года Диего заключил трехлетнее соглашение с брестским "Динамо", где он занимает должность главы правления клуба.

Ранее Диего Марадона признал, что употребляет наркотики. "В Аргентине невероятное количество лицемеров. Некоторые критикуют меня, а после употребляют наркотики так же, как я", – заявил Диего.

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