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Вратарь-дырка: антегерой киевского финала ЛЧ стал жертвой вандалов в Турции

28 мая, 23:29

Голкипер, из-за которого "Ливерпуль" проиграл Лигу чемпионов-2018, попал в опалу в Стамбуле

Лорис Кариус
Лорис Кариус. Фото: Getty Images

Вратарь турецкого "Бешикташа" Лорис Кариус, арендованный у "Ливерпуля", попал в неприятную историю. Об этом сообщает Daily Mail. Неизвестные решили своеобразно "отплатить" немцу за невыразительную игру в минувшем сезоне. Вандалы написали на автомобиле девушки Лориса "Лузер", намекая на плохие показатели Кариуса. В сезоне-2018/2019 Лорис провел 30 матчей за "Бешикташ", пропуская в среднем 1.33 гола за игру. При этом его клуб не сумел пробиться в Лигу чемпионов, заняв в первенстве Турции всего лишь третье место.

Кстати, не так давно сообщалось, что "Бешикташ" четыре месяца не выплачивает Кариусу зарплату. Суммарный долг составил более миллиона евро. И голкипер даже пожаловался в ФИФА.

Напомним, что Лорис Кариус стал главным антирегероем киевского финала ЛЧ-2018, в котором "Ливерпуль" проиграл "Реалу" 1:3, пропустив два мяча после грубейших ошибок немецкого голкипера. В соцсетях постили: "Кариес – это дырка в зубе, а Кариус – дырка в воротах "Ливерпуля".

Ляпы Кариуса в финале ЛЧ-2018

Также мы писали, что защитник "Бешикташа", которого россияне грозили вбить в землю, взял в руки оружие. Вице-чемпион мира Домагой Вида отпраздновал свое 30-летие в Турции, перевоплотившись в Джеймса Бонда

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Тег Бешикташ, Ливерпуль, чемпионат Турции, Лорис Кариус

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Источники:

Сегодня|Спорт , isport.ua

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