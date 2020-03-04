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Вратарь клуба четвертой лиги отбил четыре пенальти и вывел свою команду в полуфинал Кубка Германии

4 марта, 10:09

Александр Трикиша

В четвертьфинальном матче Кубка Германии развернулась настоящая драма

Вратарь клуба четвертой по силе лиги Германии "Саарбрюкен" Даниэль Бац стал настоящим героем поединка четвертьфинала Кубка страны против бывшей команды нашего Андрея Воронина "Фортуны" из Дюсельдорфа. Бац отразил пенальти в основное время игры, а затем еще трижды спас свою команду в послематчевой серии 11-метровых.

Отметим, что командам пришлось пробить по 10 ударов, прежде, чем они определили победителя. В итоге "Саарбрюкен" одержал победу со счетом 7:6.

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"Саарбрюкен" в пятый раз в своей истории вышел в полуфинал Кубка Германии и впервые с 1985 года. Кроме этого, скромный клуб дважды в своей истории становился чемпионом страны (в 1943 и 1952 годах), а также принимал участие в первом истерическом розыгрыше Кубка европейских чемпионов (нынешняя Лига чемпионов).

Отметим, что еще одним полуфиналистом стала "Бавария", обыгравшая "Шальке" (1:0). Победный гол на свое имя записал Йозуа Киммих.

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