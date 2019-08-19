Вратарь команды Рыбалки потерял сознание после чудовищного столкновения с соперником

Неприятный инцидент произошел во время матча стартового тура чемпионата Турции между "Сивасспором", за который выступает украинец Сергей Рыбалка, и "Бешикташем" (3:0). В концовке первого тайма вратарь хозяев поля Мамаду Самасса столкнулся с игроком "черных орлов" Тайлером Бойдом, а спустя несколько минут он потерял сознание.

Как сообщает источник, Самасса сразу же был доставлен в госпиталь, при этом к этому моменту он уже пришел в сознание. Сообщается, что у него временная потеря памяти. Других подробностей о его здоровье на данный момент нет.

Реклама

В тренде США рассекретили документ о взрыве в Чернобыле

Напомним, что в недавнем матче квалификации Лиги Европы 20-летний вратарь "Стяуа" потерял сознание в матче против "Млады Болеслав". Первое, что спросил вратарь, после того как пришел в сознание: "Гол был?".

Также сообщалось, что голландский футболист пропустит минимум полгода из-за серьезной болезни. Нападающий "Базеля" получил сотрясение в матче Лиги чемпионов, которое вызвало тяжелые осложнения.

Добавим, что в четвертом туре чемпионата Украины "Шахтер" сохранил единоличное лидерство, но потерял сразу двух футболистов: на носилках с поля увезли Дентиньо и Пихаленка. У последнего, судя по всему, что-то очень серьезное с коленом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама