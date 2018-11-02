Вратарь "Лестера" пытался спасти жертв крушения клубного вертолета, но его оттянула полиция
Каспер Шмейхель стал свидетелем падения вертолета с президентом клуба на борту
Голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель был остановлен полицией, пытаясь прорваться к разбившемуся вертолету с владельцем клуба Вишаем Шриваддханапрабхой в прошлую субботу.
Трагическая гибель Шриваддханапрабхи произвела колоссальное впечатление на всех, кто имеет отношение с "Лестеру", но особенно затронула Шмейхеля, который стал непосредственным свидетелем того, как вертолет с президентом "лис" на борту потерпел крушение близ стадиона.
Каспер выпустил очень эмоциональное заявление в социальных сетях по поводу смерти Шриваддханапрабхи, а во время возложения траурных венков около "Кинг Пауэр" не скрывал слез.
Во время пресс-конференции в четверг главный тренер "Лестера" Клод Пюэль подтвердил, что датчанин был готов прыгнуть в пламя огня, чтобы попытаться спасти жертв крушения, однако полицейские оттащили его в сторону.
"Это действительно так, но я не хочу вдаваться в детали. Просто ради Каспера. Он пережил и увидел ужасные вещи. Как и остальные игроки, Каспер опустошен. Вся моя команда полна горечи и грусти", – цитирует Пюэля Daily Express.
Шриваддханапрабха купил "Лестер" в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб впервые в истории выиграл чемпионат Англии. Сын погибшего владельца предположил переименовать клубный стадион Лестера" в честь отца. Также ожидается, что Айяватт станет временно исполняющим обязанности президента.
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