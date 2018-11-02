Вратарь "Лестера" пытался спасти жертв крушения клубного вертолета, но его оттянула полиция

Сегодня, 10:36

Каспер Шмейхель стал свидетелем падения вертолета с президентом клуба на борту

Каспер Шмейхель. Фото AFP
Каспер Шмейхель. Фото AFP

Голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель был остановлен полицией, пытаясь прорваться к разбившемуся вертолету с владельцем клуба Вишаем Шриваддханапрабхой в прошлую субботу.

Трагическая гибель Шриваддханапрабхи произвела колоссальное впечатление на всех, кто имеет отношение с "Лестеру", но особенно затронула Шмейхеля, который стал непосредственным свидетелем того, как вертолет с президентом "лис" на борту потерпел крушение близ стадиона.

Каспер выпустил очень эмоциональное заявление в социальных сетях по поводу смерти Шриваддханапрабхи, а во время возложения траурных венков около "Кинг Пауэр" не скрывал слез.

Во время пресс-конференции в четверг главный тренер "Лестера" Клод Пюэль подтвердил, что датчанин был готов прыгнуть в пламя огня, чтобы попытаться спасти жертв крушения, однако полицейские оттащили его в сторону.

"Это действительно так, но я не хочу вдаваться в детали. Просто ради Каспера. Он пережил и увидел ужасные вещи. Как и остальные игроки, Каспер опустошен. Вся моя команда полна горечи и грусти", – цитирует Пюэля Daily Express.

Шриваддханапрабха купил "Лестер" в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб впервые в истории выиграл чемпионат Англии. Сын погибшего владельца предположил переименовать клубный стадион Лестера" в честь отца. Также ожидается, что Айяватт станет временно исполняющим обязанности президента.
футбол, авиакатастрофа, Лестер, Каспер Шмейхель

Вы сейчас просматриваете новость "Вратарь "Лестера" пытался спасти жертв крушения клубного вертолета, но его оттянула полиция". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

fapl.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Фото AFP

СМИ опубликовали причину падения вертолета "Лестера" с владельцем клуба на борту

31 Октября, 20:51

Тайский бизнесмен насмерть разбился недалеко от клубного стадиона собственного клуба

Футбол

Появилось видео падения вертолета с владельцем "Лестера" на борту

30 Октября, 15:56

В результате авиакатастрофы погибло пять человек
Загрузка...

Футбол

Фото AFP

"Лестер" планирует переименовать стадион в честь погибшего владельца клуба

30 Октября, 12:54

Временно исполняющим обязанности президента станет сын Вишая Шриваддханапрабхи

Футбол

Фото AFP

Из-за гибели владельца клуба матч "Лестера" в Кубке лиги перенесли

29 Октября, 10:57

Тайский бизнесмен разбился на вертолете на парковке недалеко от клубного стадиона

Евросоюз

Вишай Шривадданапрабхи, фото AFP

В "Лестере" подтвердили гибель владельца клуба в результате крушения вертолета

29 Октября, 02:23

Футбольный клуб "Лестер Сити" выразил соболезнования родным и близким погибших  

Евросоюз

Фото: AFP

Подробности крушения вертолета в Британии: на борту было пять человек

28 Октября, 13:20

Количество погибших пока неизвестно
Загрузка...