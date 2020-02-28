Вратарь "Ливерпуль" получил особую награду: этот приз также вручали другу Шевы

Алиссону вручили приз, как лучшему бразильцу в Европе

Голкиперу "Ливерпуля" Алиссону вручили приз "Золотая самба", который ежегодно вручается лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе. Голкипер мерсисайдцев стал победителем награды еще в январе, но сам приз Алиссон получил только сейчас.

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Победителя в номинации определяли болельщики, журналисты и бывшие футболисты. По итогам опроса Алиссон набрал 35,54% голосов, опередив прошлогоднего победителя и напарника по "Ливерпулю" Роберто Фирмино (23,48%), а также защитника "ПСЖ" Тьяго Силву (8,03%).

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В 2019 году Алиссон с "Ливерпулем" выиграл Лигу чемпионов, а также стал обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира.

"Золотая самба" — футбольная награда, присуждаемая с 2008 года сайтом Sambafoot лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе. Первым лауреатом приза стал Кака.

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