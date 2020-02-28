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Вратарь "Ливерпуль" получил особую награду: этот приз также вручали другу Шевы

28 февраля, 12:07

Алиссону вручили приз, как лучшему бразильцу в Европе

Голкиперу "Ливерпуля" Алиссону вручили приз "Золотая самба", который ежегодно вручается лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе. Голкипер мерсисайдцев стал победителем награды еще в январе, но сам приз Алиссон получил только сейчас.

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Победителя в номинации определяли болельщики, журналисты и бывшие футболисты. По итогам опроса Алиссон набрал 35,54% голосов, опередив прошлогоднего победителя и напарника по "Ливерпулю" Роберто Фирмино (23,48%), а также защитника "ПСЖ" Тьяго Силву (8,03%).

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В 2019 году Алиссон с "Ливерпулем" выиграл Лигу чемпионов, а также стал обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира.

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"Золотая самба" — футбольная награда, присуждаемая с 2008 года сайтом Sambafoot лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе. Первым лауреатом приза стал Кака.

Ранее мы писали, что сумасшедший "Ливерпуль" сравнялся с показателями великих сезонов "МЮ" и "Арсенала". Команду Юргена Клоппа невозможно остановить.

Смотрите, как "Ливерпуль" проиграл первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико":

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чемпионат Англии Ливерпуль Алисон Бекер

Источник: Сегодня|Спорт

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